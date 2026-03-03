  • Спортс
  • Медведев о скомканной подготовке к «Мастерсу» в Индиан-Уэллс: «Я давно в туре и знаю, что надо делать»
2

Медведев: для адаптации в Индиан-Уэллс нужно четыре-пять дней.

11-я ракетка мира Даниил Медведев рассказал, как будет готовиться к турниру в Индиан-Уэллс, стартующему 4 марта.

Сколько времени обычно требуется вам в Индиан-Уэллс на адаптацию к смене часовых поясов?

– Разница между Эмиратами и Калифорнией 12 часов, поэтому в идеале для адаптации нужно четыре-пять дней. Но я давно в туре и в любом случае знаю, что надо делать. Если в итоге останется один-два дня, постараюсь свести к минимуму негативные последствия.

– Корты в Индиан-Уэллс по сравнению с Дубаем более медленные. Хватит ли вам нынешнего запаса уверенности на быструю перестройку?

– Я знаю, что могу играть на любом покрытии, и доказывал это в том числе в Индиан-Уэллс, где хард в самом деле сравнительно медленный. Отлично играл на этом «Мастерсе» последние три года. Сейчас там поменяли мячи, поэтому посмотрим. Может, мне все подойдет. Далеко в будущее я не заглядываю. Рад, что сейчас набрал хорошую форму, и буду стараться сохранять ее как можно дольше, – сказал Медведев в интервью изданию «Коммерсантъ».

По информации на вечер понедельника, Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов оставались в Дубае из-за военного конфликта на Ближнем Востоке. Вчера Marca сообщала, что Медведев и Рублев поедут в Оман, чтобы улететь на частном самолете.

Как Медведеву, Рублеву и другим теннисистам выбраться из Дубая

Медведев взял титул в Дубае – куда летят иранские ракеты в ответ на атаку США и Израиля

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Коммерсантъ»
И что - поехали или нет, напишите..
Главное в профессиональном спорте - помалкивать в тряпочку.
