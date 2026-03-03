  • Спортс
  • Медведев о двух титулах на старте сезона: «Всегда говорил, что мне больше подходят быстрые корты»
Медведев: в Дубае играл в свой лучший теннис.

Даниил Медведев поделился эмоциями от победы на пятисотнике в Дубае. В субботу россиянин выиграл титул после отказа Тэллона Грикспора до начала матча.

– В этом году в Дубае могло показаться, будто на корте тот самый Даниил Медведев, который еще несколько лет назад, находясь на пике формы, был практически непобедим. Вы испытывали похожие ощущения?

– Мне тяжело сравнивать, да и особого смысла в этом не вижу. Просто могу сказать, что получился отличный турнир, на котором я играл в свой лучший теннис. Всегда говорил, что мне больше подходят быстрые корты – на них у меня больше шансов набрать форму и показать результат. Именно так получилось и в январе в Брисбене, и сейчас в Дубае. Я хорошо подавал и, если судить по счету, выигрывал сравнительно легко.

– Завоевав 22 титула подряд в разных городах и установив тем самым уникальный рекорд АТР, вы впервые выиграли один и тот же турнир во второй раз, повторив свой дубайский успех 2023 года. Испытываете в связи с этим какие-то особые эмоции?

– Наверное, они и впрямь были бы особыми, если бы финал состоялся. Но мой соперник [Тэллон Грикспор] получил травму и снялся до игры. От меня тут ничего не зависело, ощущения были двоякими, поэтому для себя я сразу решил: видимо, если уж мне было суждено провести такую рекордную серию, то и закончиться она должна была особенным способом, – сказал Медведев в интервью изданию «Коммерсантъ».

Как Медведеву, Рублеву и другим теннисистам выбраться из Дубая

Медведев взял титул в Дубае – куда летят иранские ракеты в ответ на атаку США и Израиля

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Коммерсантъ»
А с мячами то что случилось ? Или они не причем ?
Ему, в принципе, Дубай неплохо подходит.
Как же хорош был Даниил в Дубае-2023! Там даже форхенд летел прилично!
Джоковича в полуфинале-23 он прямо размотал!
В 2026-ом все уже скромнее...
Ни слова про команду, которая, в кратчайшие сроки, вытащила Медведева из ####.
Откуда она его вытаскивала , он как был около 10 так и остается
Вторую половину года не смотрели видимо. На спортсе вообще Даниила и похоронили, и закопали и решили, что зря он в теннис подался.
