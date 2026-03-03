  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • «Задача у каждого – выиграть больше двух-трех матчей подряд». Петрова – о выступлении россиян в Индиан-Уэллс
1

«Задача у каждого – выиграть больше двух-трех матчей подряд». Петрова – о выступлении россиян в Индиан-Уэллс

Петрова: нашим ребятам не хватает успехов в матчах с игроками из топ-10.

Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова рассказала, чего ждет от россиян на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

– Как оцениваете форму российских теннисистов перед стартом «Солнечного дубля»? В чем каждый должен еще прибавить перед серией турниров?

– Ребята пока набирают форму, так что задача у каждого – выиграть больше двух-трех матчей подряд и почувствовать в себе уверенность, что они действительно могут двигаться дальше, побеждать других соперников. Еще не хватает успехов в матчах с игроками из топ-10, чтобы, так сказать, окрылиться.

– Андрей Рублев и Даниил Медведев только что едва не встретились в финале Дубая. Что думаете об их готовности?

– Сейчас Андрей Рублев в отличной физической форме. Даня Медведев тоже показывает хорошие результаты. В прошлом сезоне он не смог взять титул, хотя очень к этому стремился. Начался 2026 год, наконец-то у него долгожданные выигранные турниры. И хотя в решающем матче его соперник снялся, все же он дошел до финала, стал чемпионом и поднял трофей над головой.

– Что скажете про Хачанова?

– Карен хорошо отыграл в Австралии, но у него в последнее время будто какое-то невезение по сетке.

Настрой у всех ребят боевой, они показывают более-менее стабильный теннис. Многое зависит от посева, и парням нужно немного удачи, – сказала Петрова в интервью «Чемпионату».

Как Медведеву, Рублеву и другим теннисистам выбраться из Дубая

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Чемпионат»
logoНадежда Петрова
logoДаниил Медведев
logoАндрей Рублев
logoКарен Хачанов
logoATP
logoBNP Paribas Open
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Много Петровой, она в каком-то статусе что-ли или больше некому..
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Индиан-Уэллс (WTA). Векич играет с Валентовой, Винус встретится с Парри, Кенин – с Синяковой, Таунсенд, Крюгер вышли во 2-й круг
вчера, 20:53Live
Рыбакина убрала руку организатора со своей талии на церемонии награждения в Индиан-Уэллс
вчера, 20:51Видео
Бадоса о пятисетовиках у женщин: «Мы к ним готовы. Но люди забывают, что женщинам приходится сталкиваться, например, с гормональными моментами»
вчера, 20:04
Индиан-Уэллс (ATP). Димитров играет с Атманом, Хуркач – с Ковачевичем, Корда встретится с Комесаньей, Берреттини, Фонсека вышли во 2-й круг, Циципас выбыл
вчера, 19:03Live
Александр Бублик: «Чтобы играть на уровне Надаля, Федерера и Джоковича, нужно быть почти инопланетянином»
вчера, 18:45
Каспер Рууд: «Рождение дочери пошло мне на пользу»
вчера, 17:19
Джокович о карьере: «Почему бы не продолжать до тех пор, пока у меня есть азарт и высокий уровень игры?»
вчера, 16:20
Мирра Андреева о собаке: «Мы молимся, чтобы она больше не росла. Она должна была быть ультра-мини»
вчера, 14:35
Александр Бублик: «Хочу попробовать забраться в рейтинге как можно выше»
вчера, 13:09
Де Минаур о том, что они с Болтер трижды выиграли титулы на одной неделе: «Мы подстегиваем друг друга играть хорошо»
вчера, 11:24
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем