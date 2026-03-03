«Задача у каждого – выиграть больше двух-трех матчей подряд». Петрова – о выступлении россиян в Индиан-Уэллс

Петрова: нашим ребятам не хватает успехов в матчах с игроками из топ-10.

Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова рассказала, чего ждет от россиян на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

– Как оцениваете форму российских теннисистов перед стартом «Солнечного дубля»? В чем каждый должен еще прибавить перед серией турниров?

– Ребята пока набирают форму, так что задача у каждого – выиграть больше двух-трех матчей подряд и почувствовать в себе уверенность, что они действительно могут двигаться дальше, побеждать других соперников. Еще не хватает успехов в матчах с игроками из топ-10, чтобы, так сказать, окрылиться.

– Андрей Рублев и Даниил Медведев только что едва не встретились в финале Дубая. Что думаете об их готовности?

– Сейчас Андрей Рублев в отличной физической форме. Даня Медведев тоже показывает хорошие результаты. В прошлом сезоне он не смог взять титул, хотя очень к этому стремился. Начался 2026 год, наконец-то у него долгожданные выигранные турниры. И хотя в решающем матче его соперник снялся, все же он дошел до финала, стал чемпионом и поднял трофей над головой.

– Что скажете про Хачанова?

– Карен хорошо отыграл в Австралии, но у него в последнее время будто какое-то невезение по сетке.

Настрой у всех ребят боевой, они показывают более-менее стабильный теннис. Многое зависит от посева, и парням нужно немного удачи, – сказала Петрова в интервью «Чемпионату».

