Серена Уильямс: «Так тяжело чувствовать усталость в ногах. Эти дети…🥵»

23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс пожаловалась на физическую усталость.

«Так тяжело чувствовать усталость в ногах. Эти дети…🥵», – твитнула 44-летняя американка.

Серена завершила карьеру в сентябре 2022-го, но в августе прошлого года подала заявку, чтобы вернуться в число теннисисток, проходящих допинг-тестирование. 22 февраля завершился период повторного включения – с того дня Уильямс-младшая может участвовать в турнирах.