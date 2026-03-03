Серена Уильямс: «Так тяжело чувствовать усталость в ногах. Эти дети…🥵»
23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс пожаловалась на физическую усталость.
«Так тяжело чувствовать усталость в ногах. Эти дети…🥵», – твитнула 44-летняя американка.
Серена завершила карьеру в сентябре 2022-го, но в августе прошлого года подала заявку, чтобы вернуться в число теннисисток, проходящих допинг-тестирование. 22 февраля завершился период повторного включения – с того дня Уильямс-младшая может участвовать в турнирах.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @serenawilliams
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Уже и снадобья не помогают?)
Да просто сволочи!!!
Не скрепно Серена рассуждает
Какую-то знатную химозу ей там набадяжили, раз с такой уверенностью прется обратно
Систер конечно скучает по тем легчайшим временам, когда она левой пяткой утрамбовывала всех в туре) это не с детьми напрягаться :) но я всё ещё не верю в возвращение!
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем