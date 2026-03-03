9

Рублев и Медведев не сыграют на выставочном турнире микстов в Индиан-Уэллс

Даниил Медведев и Андрей Рублев, которые пока не могут выбраться из Дубая, пропустят выставочный турнир микстов Eisenhower Cup.

Их заменят Александр Бублик и Лернер Тьен.

3 марта восемь пар сыграют в формате плей-офф. Всего будет семь матчей, состоящих из одного тай-брейка до 10 очков.

Все пары:

Мирра Андреева и Бублик;

Аманда Анисимова и Тьен;

● действующие чемпионы Елена Рыбакина и Тэйлор Фриц;

Ига Швентек и Каспер Рууд;

Эмма Наварро и Бен Шелтон;

Жасмин Паолини и Маттео Берреттини;

Джессика Пегула и Томми Пол;

Лейла Фернандес и Феликс Оже-Альяссим.

Комбинированный турнир BNP Paribas Open стартует 4 марта.

Как Медведеву, Рублеву и другим теннисистам выбраться из Дубая

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @BNPPARIBASOPEN
logoДаниил Медведев
logoАндрей Рублев
logoАлександр Бублик
logoМирра Андреева
logoЕлена Рыбакина
logoАманда Анисимова
logoТэйлор Фриц
logoЛернер Тьен
logoИга Швентек
logoКаспер Рууд
logoБен Шелтон
logoЖасмин Паолини
logoЭмма Наварро
logoМаттео Берреттини
logoФеликс Оже-Альяссим
logoДжессика Пегула
logoЛейла Фернандес
logoТомми Пол
logoBNP Paribas Open
logoATP
logoWTA
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Кинули девчонок, хотя Бублик с Миррой, прикольно
Ответ Ivan Stasuk
Кинули девчонок, хотя Бублик с Миррой, прикольно
Я ожидал такого расклада т.к. больше и не с кем особо. Был бы Карен - наверное с ним бы играла, но походу Карен хотел парней подождать, задержался, и в итоге все втроём застряли там. Ну а Саша логичный вариант, т.к. Мирра за всё время в основном туре только 2 раза сыграла с не русскими.
Ответ z0rg
Я ожидал такого расклада т.к. больше и не с кем особо. Был бы Карен - наверное с ним бы играла, но походу Карен хотел парней подождать, задержался, и в итоге все втроём застряли там. Ну а Саша логичный вариант, т.к. Мирра за всё время в основном туре только 2 раза сыграла с не русскими.
Думаете языковой барьер) у Мирры
Хорошие замены!
Отличная пара, Мирра и в особенности Саша очень любят собак...
Конечно не сыграют.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Индиан-Уэллс (WTA). Векич играет с Валентовой, Винус встретится с Парри, Кенин – с Синяковой, Таунсенд, Крюгер вышли во 2-й круг
вчера, 20:53Live
Рыбакина убрала руку организатора со своей талии на церемонии награждения в Индиан-Уэллс
вчера, 20:51Видео
Бадоса о пятисетовиках у женщин: «Мы к ним готовы. Но люди забывают, что женщинам приходится сталкиваться, например, с гормональными моментами»
вчера, 20:04
Индиан-Уэллс (ATP). Димитров играет с Атманом, Хуркач – с Ковачевичем, Корда встретится с Комесаньей, Берреттини, Фонсека вышли во 2-й круг, Циципас выбыл
вчера, 19:03Live
Александр Бублик: «Чтобы играть на уровне Надаля, Федерера и Джоковича, нужно быть почти инопланетянином»
вчера, 18:45
Каспер Рууд: «Рождение дочери пошло мне на пользу»
вчера, 17:19
Джокович о карьере: «Почему бы не продолжать до тех пор, пока у меня есть азарт и высокий уровень игры?»
вчера, 16:20
Мирра Андреева о собаке: «Мы молимся, чтобы она больше не росла. Она должна была быть ультра-мини»
вчера, 14:35
Александр Бублик: «Хочу попробовать забраться в рейтинге как можно выше»
вчера, 13:09
Де Минаур о том, что они с Болтер трижды выиграли титулы на одной неделе: «Мы подстегиваем друг друга играть хорошо»
вчера, 11:24
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем