Рублев и Медведев не сыграют на выставочном турнире микстов в Индиан-Уэллс

Даниил Медведев и Андрей Рублев , которые пока не могут выбраться из Дубая, пропустят выставочный турнир микстов Eisenhower Cup.

Их заменят Александр Бублик и Лернер Тьен .

3 марта восемь пар сыграют в формате плей-офф. Всего будет семь матчей, состоящих из одного тай-брейка до 10 очков.

Все пары:

● Мирра Андреева и Бублик;

● Аманда Анисимова и Тьен;

● действующие чемпионы Елена Рыбакина и Тэйлор Фриц ;

● Ига Швентек и Каспер Рууд ;

● Эмма Наварро и Бен Шелтон ;

● Жасмин Паолини и Маттео Берреттини ;

● Джессика Пегула и Томми Пол ;

● Лейла Фернандес и Феликс Оже-Альяссим .

Комбинированный турнир BNP Paribas Open стартует 4 марта.

