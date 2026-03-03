Рублев и Медведев не сыграют на выставочном турнире микстов в Индиан-Уэллс
Даниил Медведев и Андрей Рублев, которые пока не могут выбраться из Дубая, пропустят выставочный турнир микстов Eisenhower Cup.
Их заменят Александр Бублик и Лернер Тьен.
3 марта восемь пар сыграют в формате плей-офф. Всего будет семь матчей, состоящих из одного тай-брейка до 10 очков.
Все пары:
● Мирра Андреева и Бублик;
● Аманда Анисимова и Тьен;
● действующие чемпионы Елена Рыбакина и Тэйлор Фриц;
● Ига Швентек и Каспер Рууд;
● Эмма Наварро и Бен Шелтон;
● Жасмин Паолини и Маттео Берреттини;
● Джессика Пегула и Томми Пол;
● Лейла Фернандес и Феликс Оже-Альяссим.
Комбинированный турнир BNP Paribas Open стартует 4 марта.
Как Медведеву, Рублеву и другим теннисистам выбраться из Дубая
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @BNPPARIBASOPEN
Думаете языковой барьер) у Мирры
Хорошие замены!
Отличная пара, Мирра и в особенности Саша очень любят собак...
Конечно не сыграют.
