Индиан-Уэллс (WTA). Мирра Андреева попала в одну четверть со Швентек, Калинская – с Соболенко и Анисимовой, Селехметьева может сыграть с Мбоко

Опубликована сетка тысячника в Индиан-Уэллс, где титул будет защищать Андреева.

Прошла жеребьевка турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В верхней четверти Арина Соболенко (1) сыграет с Алисией Паркс или квалифаером. В эту же часть сетки попала Аманда Анисимова (6).

Анна Калинская (23) встретится с Зейнеп Сенмез или Маккартни Кесслер .

Оксана Селехметьева сыграет с Кимберли Биррелл и может выйти на Викторию Мбоко (10). Анна Блинкова в случае победы над квалифаером поборется с Анисимовой.

Во вторую четверть попали Коко Гауфф (4) и Жасмин Паолини (7).

На Екатерину Александрову (11) выйдет победительница матча между Ли Энн и квалифаером.

Первой соперницей Дианы Шнайдер (21) станет Татьяна Мария или Сорана Кырстя .

Бьянка Андрееску (WC) встретится с кем-то из квалификации. Победительницу ждет Гауфф.

В третью четверть попали Елена Рыбакина (3) и Джессика Пегула (5).

Винус Уильямс (WC) сыграет с квалифаером и может выйти на Мэдисон Киз (15).

В нижней четверти турнир начнут Ига Швентек (2) и действующая чемпионка Мирра Андреева (8).

Андреева начнет защиту титула матчем с Пейтон Стернс или Соланой Сьеррой.

Людмила Самсонова (19) во втором круге встретится с Магдой Линетт или Эшлин Крюгер .

Полностью сетка здесь .