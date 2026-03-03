  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Индиан-Уэллс (ATP). Медведев попал в одну половину с Алькарасом и Джоковичем, Хачанов – в четверть с Синнером, Рублев – со Зверевым
29

Индиан-Уэллс (ATP). Медведев попал в одну половину с Алькарасом и Джоковичем, Хачанов – в четверть с Синнером, Рублев – со Зверевым

Опубликована сетка мужского турнира в Индиан-Уэллс.

Опубликована сетка «Мастерса» в Индиан-Уэллс, который стартует 4 марта.

В верхней четверти сыграют Карлос Алькарас (1), Алекс де Минаур (6) и Александр Бублик (10).

Испанец начнет матчем с Григором Димитровым или Теренсом Атманом.

Во вторую четверть попали Новак Джокович (3), Тэйлор Фриц (7), Даниил Медведев (11) и действующий чемпион Джек Дрэйпер (14). 

На россиянина выйдет Алехандро Табило или Рафаэль Ходар (WC), на британца – Фабиан Марожан или Роберто Баутиста-Агут.

В третьей четверти турнир начнут Александр Зверев (4), Лоренцо Музетти (5) и Андрей Рублев (17). Последний сыграет с Маттео Беллуччи или Габриэлем Диалло.

На Феликса Оже-Альяссима (9) выйдет Гаэль Монфис (WC) или квалифаер.

В нижнюю четверть попали Янник Синнер (2), Бен Шелтон (8) и Карен Хачанов (16).

Россиянин встретится с Жоао Фонсекой или Рафаэлем Коллионьоном.

Полностью сетка здесь.

Как Медведеву, Рублеву и другим теннисистам выбраться из Дубая

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoКарлос Алькарас
logoАлександр Зверев
logoАлександр Бублик
logoГригор Димитров
logoАлекс де Минаур
logoДаниил Медведев
logoНовак Джокович
logoТэйлор Фриц
logoДжек Дрэйпер
logoЛоренцо Музетти
logoРоберто Баутиста-Агут
logoФабиан Марожан
logoАндрей Рублев
logoГаэль Монфис
logoКарен Хачанов
logoЯнник Синнер
logoБен Шелтон
logoЖоао Фонсека
logoФеликс Оже-Альяссим
logoBNP Paribas Open
logoATP
29 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
, Медведев, Хачанов и Рублёв попали в одну машину в ОАЭ
Не по теме Накануне Роман Сафиуллин вышел во второй круг челленджера во Франции, обыграв 191-ю ракетку мира Тимофея Скатова(Казахстан)со счётом 7:6(7:3),6:3.Для Романа эта победа стала первой с US Open-2025 Во втором круге россиянин сыграет с победителем пары Мэй Малидж(Франция)-Ян Хоинский(Великобритания).
Ответ Алексей Латышов_1117010933
Не по теме Накануне Роман Сафиуллин вышел во второй круг челленджера во Франции, обыграв 191-ю ракетку мира Тимофея Скатова(Казахстан)со счётом 7:6(7:3),6:3.Для Романа эта победа стала первой с US Open-2025 Во втором круге россиянин сыграет с победителем пары Мэй Малидж(Франция)-Ян Хоинский(Великобритания).
Флажки уже со дна стучаться
Ответ Алексей Латышов_1117010933
Не по теме Накануне Роман Сафиуллин вышел во второй круг челленджера во Франции, обыграв 191-ю ракетку мира Тимофея Скатова(Казахстан)со счётом 7:6(7:3),6:3.Для Романа эта победа стала первой с US Open-2025 Во втором круге россиянин сыграет с победителем пары Мэй Малидж(Франция)-Ян Хоинский(Великобритания).
Следующим соперником Романа станет Ян Хоинский.
Вавра не наблюдаю в сетке, почему?...
Ответ chemical brother
Вавра не наблюдаю в сетке, почему?...
ему не выдали wild card
Ответ chemical brother
Вавра не наблюдаю в сетке, почему?...
В ИУ превышен лимит пенсионеров
Первая четверть топ
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Индиан-Уэллс (WTA). Векич играет с Валентовой, Винус встретится с Парри, Кенин – с Синяковой, Таунсенд, Крюгер вышли во 2-й круг
вчера, 20:53Live
Рыбакина убрала руку организатора со своей талии на церемонии награждения в Индиан-Уэллс
вчера, 20:51Видео
Бадоса о пятисетовиках у женщин: «Мы к ним готовы. Но люди забывают, что женщинам приходится сталкиваться, например, с гормональными моментами»
вчера, 20:04
Индиан-Уэллс (ATP). Димитров играет с Атманом, Хуркач – с Ковачевичем, Корда встретится с Комесаньей, Берреттини, Фонсека вышли во 2-й круг, Циципас выбыл
вчера, 19:03Live
Александр Бублик: «Чтобы играть на уровне Надаля, Федерера и Джоковича, нужно быть почти инопланетянином»
вчера, 18:45
Каспер Рууд: «Рождение дочери пошло мне на пользу»
вчера, 17:19
Джокович о карьере: «Почему бы не продолжать до тех пор, пока у меня есть азарт и высокий уровень игры?»
вчера, 16:20
Мирра Андреева о собаке: «Мы молимся, чтобы она больше не росла. Она должна была быть ультра-мини»
вчера, 14:35
Александр Бублик: «Хочу попробовать забраться в рейтинге как можно выше»
вчера, 13:09
Де Минаур о том, что они с Болтер трижды выиграли титулы на одной неделе: «Мы подстегиваем друг друга играть хорошо»
вчера, 11:24
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем