Индиан-Уэллс (ATP). Медведев попал в одну половину с Алькарасом и Джоковичем, Хачанов – в четверть с Синнером, Рублев – со Зверевым
Опубликована сетка «Мастерса» в Индиан-Уэллс, который стартует 4 марта.
В верхней четверти сыграют Карлос Алькарас (1), Алекс де Минаур (6) и Александр Бублик (10).
Испанец начнет матчем с Григором Димитровым или Теренсом Атманом.
Во вторую четверть попали Новак Джокович (3), Тэйлор Фриц (7), Даниил Медведев (11) и действующий чемпион Джек Дрэйпер (14).
На россиянина выйдет Алехандро Табило или Рафаэль Ходар (WC), на британца – Фабиан Марожан или Роберто Баутиста-Агут.
В третьей четверти турнир начнут Александр Зверев (4), Лоренцо Музетти (5) и Андрей Рублев (17). Последний сыграет с Маттео Беллуччи или Габриэлем Диалло.
На Феликса Оже-Альяссима (9) выйдет Гаэль Монфис (WC) или квалифаер.
В нижнюю четверть попали Янник Синнер (2), Бен Шелтон (8) и Карен Хачанов (16).
Россиянин встретится с Жоао Фонсекой или Рафаэлем Коллионьоном.
Полностью сетка здесь.
Как Медведеву, Рублеву и другим теннисистам выбраться из Дубая