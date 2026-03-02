  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Чесноков о том, что Андреева будет защищать титул в Индиан-Уэллс: «Не знаю, насколько она будет психологически готова»
6

Чесноков о том, что Андреева будет защищать титул в Индиан-Уэллс: «Не знаю, насколько она будет психологически готова»

Чесноков: Мирре Андреевой будет сложно защитить титул в Индиан-Уэллс.

Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился ожиданиями от выступления Мирры Андреевой в Индиан-Уэллс. Россиянка будет защищать титул на втором тысячнике подряд.  

«Мирра Андреева в прошлом году выиграла Индиан-Уэллс. Я так понимаю, ей комфортно и хорошо там. Однако ей будет достаточно сложно подтвердить этот титул, потому что именно в этом году Андреева не играет в тот теннис, где у нее были победы ранее. Сейчас ей нужно подтверждать прошлогодние очки.

Не знаю, насколько она будет психологически готова. Не так просто приезжать на турнир и защищать титул», – приводит слова Чеснокова «Чемпионат».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Чемпионат»
logoМирра Андреева
logoАндрей Чесноков
logoWTA
logoBNP Paribas Open
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Психология -- это уже следующий порядок настройки. Чтобы выигрывать Мастерсы, Андреевой для начала надо играть лучше, чем она играет в этом году.
Медведев до 30 лет не мог защитить ни одного титула, и только пару дней назад повторил титул....так что у Мирры всё впереди
Да как всегда вылетит от первого не слабого игрока))
Как пробка вылетит 😂
После этого турнира Мирра займёт свое место в рейтинге
К сожалению мало шансов что Мирра хотя бы до полуфинала доползет.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Петрова о том, что Андреева будет защищать титул в Индиан-Уэллс: «Каждая соперница мечтает сместить королеву с трона»
2 марта, 11:37
Мирра Андреева: «После Индиан-Уэллс люди ожидали, что я буду выигрывать каждый турнир. Теперь я знаю, каково это и как через это проходить»
17 февраля, 07:36
Андрей Чесноков: «Мирра Андреева может покинуть топ-10 по итогам турниров в Дубае и Индиан-Уэллс»
16 февраля, 20:21
Рекомендуем
Главные новости
Индиан-Уэллс (WTA). Векич играет с Валентовой, Винус встретится с Парри, Кенин – с Синяковой, Таунсенд, Крюгер вышли во 2-й круг
вчера, 20:53Live
Рыбакина убрала руку организатора со своей талии на церемонии награждения в Индиан-Уэллс
вчера, 20:51Видео
Бадоса о пятисетовиках у женщин: «Мы к ним готовы. Но люди забывают, что женщинам приходится сталкиваться, например, с гормональными моментами»
вчера, 20:04
Индиан-Уэллс (ATP). Димитров играет с Атманом, Хуркач – с Ковачевичем, Корда встретится с Комесаньей, Берреттини, Фонсека вышли во 2-й круг, Циципас выбыл
вчера, 19:03Live
Александр Бублик: «Чтобы играть на уровне Надаля, Федерера и Джоковича, нужно быть почти инопланетянином»
вчера, 18:45
Каспер Рууд: «Рождение дочери пошло мне на пользу»
вчера, 17:19
Джокович о карьере: «Почему бы не продолжать до тех пор, пока у меня есть азарт и высокий уровень игры?»
вчера, 16:20
Мирра Андреева о собаке: «Мы молимся, чтобы она больше не росла. Она должна была быть ультра-мини»
вчера, 14:35
Александр Бублик: «Хочу попробовать забраться в рейтинге как можно выше»
вчера, 13:09
Де Минаур о том, что они с Болтер трижды выиграли титулы на одной неделе: «Мы подстегиваем друг друга играть хорошо»
вчера, 11:24
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем