Чесноков о том, что Андреева будет защищать титул в Индиан-Уэллс: «Не знаю, насколько она будет психологически готова»

Чесноков: Мирре Андреевой будет сложно защитить титул в Индиан-Уэллс.

Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился ожиданиями от выступления Мирры Андреевой в Индиан-Уэллс. Россиянка будет защищать титул на втором тысячнике подряд.

«Мирра Андреева в прошлом году выиграла Индиан-Уэллс. Я так понимаю, ей комфортно и хорошо там. Однако ей будет достаточно сложно подтвердить этот титул, потому что именно в этом году Андреева не играет в тот теннис, где у нее были победы ранее. Сейчас ей нужно подтверждать прошлогодние очки.

Не знаю, насколько она будет психологически готова. Не так просто приезжать на турнир и защищать титул», – приводит слова Чеснокова «Чемпионат».