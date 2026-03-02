Чесноков о том, что Андреева будет защищать титул в Индиан-Уэллс: «Не знаю, насколько она будет психологически готова»
Чесноков: Мирре Андреевой будет сложно защитить титул в Индиан-Уэллс.
Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился ожиданиями от выступления Мирры Андреевой в Индиан-Уэллс. Россиянка будет защищать титул на втором тысячнике подряд.
«Мирра Андреева в прошлом году выиграла Индиан-Уэллс. Я так понимаю, ей комфортно и хорошо там. Однако ей будет достаточно сложно подтвердить этот титул, потому что именно в этом году Андреева не играет в тот теннис, где у нее были победы ранее. Сейчас ей нужно подтверждать прошлогодние очки.
Не знаю, насколько она будет психологически готова. Не так просто приезжать на турнир и защищать титул», – приводит слова Чеснокова «Чемпионат».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Чемпионат»
Психология -- это уже следующий порядок настройки. Чтобы выигрывать Мастерсы, Андреевой для начала надо играть лучше, чем она играет в этом году.
Медведев до 30 лет не мог защитить ни одного титула, и только пару дней назад повторил титул....так что у Мирры всё впереди
Да как всегда вылетит от первого не слабого игрока))
Как пробка вылетит 😂
После этого турнира Мирра займёт свое место в рейтинге
К сожалению мало шансов что Мирра хотя бы до полуфинала доползет.
