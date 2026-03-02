Соболенко – 11-я теннисистка в истории c 80-ю неделями в статусе первой ракетки мира
Соболенко – 11-я теннисистка в истории c 80-ю неделями в статусе №1.
Арина Соболенко проводит 80-ю неделю в статусе первой ракетки мира.
Белоруска – 11-я теннисистка в истории, которая провела 80 и более недель на первом месте.
До нее это сделали:
Штеффи Граф – 377;
Мартина Навратилова – 332;
Серена Уильямс – 319;
Крис Эверт – 260;
Мартина Хингис – 209;
Моника Селеш – 178;
Ига Швентек – 125;
Эшли Барти – 121;
Жюстин Энен – 117;
Линдсей Дэвенпорт – 98.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennis.com
