Хачанов, как и Медведев с Рублевым, находится в Дубае. Все трое пока не вылетели в Индиан-Уэллс (Софья Тартакова)

Хачанов находится в Дубае.

Журналистка «Больше!» Софья Тартакова прокомментировала ситуацию с вылетом россиян на «Мастерс» в Индиан-Уэллс.

Ранее стало известно, что Андрей Рублев и Даниил Медведев пока не могут покинуть Дубай, где на прошлой неделе проходил пятисотник. Ограничения на авиасообщение связаны с обострением военного конфликта на Ближнем Востоке.

В эфире «Больше! Лайв» Тартакова сообщила, что команды обоих теннисистов сейчас прорабатывают возможные варианты перелета в США, однако детали логистики раскрывать не стала.

По ее словам, в аналогичной ситуации остается и Карен Хачанов , который также выступал в Дубае и на данный момент не смог покинуть ОАЭ.

Сегодня Marca сообщала , что Медведев и Рублев поедут в Оман, чтобы улететь на частном самолете.

Медведев взял титул в Дубае – куда летят иранские ракеты в ответ на атаку США и Израиля

Как Медведеву, Рублеву и другим теннисистам выбраться из Дубая