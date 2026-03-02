Хачанов, как и Медведев с Рублевым, находится в Дубае. Все трое пока не вылетели в Индиан-Уэллс (Софья Тартакова)
Журналистка «Больше!» Софья Тартакова прокомментировала ситуацию с вылетом россиян на «Мастерс» в Индиан-Уэллс.
Ранее стало известно, что Андрей Рублев и Даниил Медведев пока не могут покинуть Дубай, где на прошлой неделе проходил пятисотник. Ограничения на авиасообщение связаны с обострением военного конфликта на Ближнем Востоке.
В эфире «Больше! Лайв» Тартакова сообщила, что команды обоих теннисистов сейчас прорабатывают возможные варианты перелета в США, однако детали логистики раскрывать не стала.
По ее словам, в аналогичной ситуации остается и Карен Хачанов, который также выступал в Дубае и на данный момент не смог покинуть ОАЭ.
Сегодня Marca сообщала, что Медведев и Рублев поедут в Оман, чтобы улететь на частном самолете.
