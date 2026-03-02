Петрова о том, что Соболенко не играла после AO: «Арина уже вышла на тот уровень, когда большие перерывы на нее особо не влияют»

Петрова: в Индиан-Уэллс комфортно себя будут чувствовать Рыбакина и Соболенко.

Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова высказалась о готовности топов к турнирам в Индиан-Уэллс и Майами.

– Кому из игроков, как вам кажется, удобнее играть в Индиан-Уэллс?

– В Индиан-Уэллс корты быстрые, мяч хорошо летит, что создает идеальные условия для мощных, атакующих теннисистов, не любящих затяжные розыгрыши. Здесь комфортно себя будут чувствовать Елена Рыбакина и Арина Соболенко. Среди мужчин в числе главных претендентов Янник Синнер .

– А кому комфортнее играть в Майами? Кого, исходя из этого, можете назвать главными фаворитами в этом году?

– В Майами основной акцент на физической готовности и выносливости. Главными фаворитами здесь выглядят Арина Соболенко и Джессика Пегула у женщин, а у мужчин – Карлос Алькарас .

– Возникают сомнения насчет формы прошлогодней финалистки Индиан-Уэллс Арины Соболенко. Она совсем не играла после Австралии и вот теперь приедет на «Солнечный дубль». Эта пауза сыграет Арине на руку? Или против нее?

– Арина уже вышла на тот уровень, [когда] большие перерывы особо на нее не влияют. Работа не прекращается – идут тренировки, но для нее ключевое – это мотивация, четкая цель, к которой она движется. Необходимая уверенность у нее есть.

Думаю, она перестраховалась перед насыщенным периодом, пропустив Доху и Дубай. Впереди целый месяц, когда нужно держать себя в игровой форме, сохранять концентрацию и настрой, показывать свой лучший теннис. Мне кажется, они с командой сделали ставку именно на эти два турнира – чтобы быть в них на высоте и, возможно, даже выиграть оба. Так что вряд ли эта пауза пойдет ей во вред. Арина сейчас по игре, физике, ментальному состоянию и уверенности – безусловный лидер, – сказала Петрова в интервью «Чемпионату».

