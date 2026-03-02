Россиянка Лютова – вторая теннисистка 2010 года рождения, вошедшая в топ-500 рейтинга WTA
Лютова – первая россиянка 2010 года рождения, вошедшая в топ-500 рейтинга WTA.
16-летняя Кристина Лютова стала второй теннисисткой 2010 года рождения после Яны Ковачковой, вошедшей в топ-500 рейтинга WTA.
В рейтинге от 2 марта россиянка занимает 481-е место.
На позапрошлой неделе Лютова взяла титул на 35-тысячнике в Лас-Вегасе, а на прошлой – дошла до полуфинала в Аркадии.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
