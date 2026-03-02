  • Спортс
  • Россиянка Лютова – вторая теннисистка 2010 года рождения, вошедшая в топ-500 рейтинга WTA
Россиянка Лютова – вторая теннисистка 2010 года рождения, вошедшая в топ-500 рейтинга WTA

Лютова – первая россиянка 2010 года рождения, вошедшая в топ-500 рейтинга WTA.

16-летняя Кристина Лютова стала второй теннисисткой 2010 года рождения после Яны Ковачковой, вошедшей в топ-500 рейтинга WTA.

В рейтинге от 2 марта россиянка занимает 481-е место.

На позапрошлой неделе Лютова взяла титул на 35-тысячнике в Лас-Вегасе, а на прошлой – дошла до полуфинала в Аркадии.

Ради интереса пошел на сайт федерации, посмотрел состав сборной по разным возрастам. Удивительно, но этой девочки нет в составе сборной. Зато там есть дочка Тарпищева (2008 г.р.), сыновья тренеров Кафельникова, Куницына, Леонюка, Сафиуллина и др. Еще в состав сборной входит 126 !!! тренеров (из них несколько врачей и психологов). Почти все из Москвы. И эта армада на 130 спортсменов (включая все возраста и регионы).
Ответ Петрович_1
Ради интереса пошел на сайт федерации, посмотрел состав сборной по разным возрастам. Удивительно, но этой девочки нет в составе сборной. Зато там есть дочка Тарпищева (2008 г.р.), сыновья тренеров Кафельникова, Куницына, Леонюка, Сафиуллина и др. Еще в состав сборной входит 126 !!! тренеров (из них несколько врачей и психологов). Почти все из Москвы. И эта армада на 130 спортсменов (включая все возраста и регионы).
А выводы то какие из этого?
Ответ ender
А выводы то какие из этого?
Все хорошо, прекрасная маркиза! все хорошо, все хорошо!
После новостей может перейти в другую федерацию и будет последней ))
Ждём очень новых талантов👌
чешка Яна Ковачкова, которая даже младше Лютовой, дебютировала в топ-500 чуть раньше)
так что новость как минимум некорректна
Ответ goodbyejohn
чешка Яна Ковачкова, которая даже младше Лютовой, дебютировала в топ-500 чуть раньше) так что новость как минимум некорректна
Да Яна талант
Ответ goodbyejohn
чешка Яна Ковачкова, которая даже младше Лютовой, дебютировала в топ-500 чуть раньше) так что новость как минимум некорректна
Есть такое, по состоянию на 16 февраля этого года Яна была 474-ой, сейчас вылетела из пятой сотни и расположилась на подступах к ней, и в итоге это как-то прошло мимо новостников. Это не делает Кристину Лютову менее талантливой, но тем не менее озвученный в новости факт к реальности отношения не имеет, в том виде в каком изложен.
Она не играет даже в Европе , только в Штатах , ждёт видимо гражданство
