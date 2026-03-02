  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Анеке Руне о том, что Хольгер застрял в Дохе: «Мы хотим уехать, но до сих пор не получили от датских властей никакой информации»
9

Анеке Руне о том, что Хольгер застрял в Дохе: «Мы хотим уехать, но до сих пор не получили от датских властей никакой информации»

Руне не может вылететь из Дохи из-за закрытия воздушного пространства.

Мама и агент Хольгера Руне раскритиковала власти Дании, обвинив правительство в отсутствии помощи гражданам страны, застрявшим на Ближнем Востоке на фоне военного конфликта.

В настоящее время Руне находится в Дохе, где проходит восстановление в спортивном медицинском центре Aspetar после разрыва ахиллова сухожилия.

«Мы хотим уехать, но до сих пор не получили от датских властей никакой информации. Я разочарована. Либо система просто парализована, либо государство не проявляет должного внимания к своим гражданам. Склоняюсь ко второму варианту.

Почему с нами никто не связывается? Почему не создана круглосуточная горячая линия? Ведется ли вообще какая-то работа – готовится военный самолет для эвакуации датчан или что? Людям необходимо это объяснить, чтобы они не тратили часы на самостоятельные поиски маршрутов, вариантов выезда или аренды автомобилей для пересечения границы», – сказала Анеке Руне в интервью B.T.

Сообщается, что Руне и его команда рассчитывают при первой возможности вылететь в Лос-Анджелес, где у датчанина запланированы спонсорские обязательства перед стартом турнира в Индиан-Уэллс.

Медведев взял титул в Дубае – куда летят иранские ракеты в ответ на атаку США и Израиля

Как Медведеву, Рублеву и другим теннисистам выбраться из Дубая

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: bt.dk
logoХольгер Руне
logoATP
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Почему с вами никто не связывается? Возможно потому что вам нужно связаться самим? Или корона тяжелая мешает на голове?
Чья Гренландия?)
Вывод: громкие эгоцентричные дамы есть в каждой стране.
Пишите в Корпус стражей исламской революции или .... по совету Бендера " в малый хуралдан"
Ответ garpyz
Пишите в Корпус стражей исламской революции или .... по совету Бендера " в малый хуралдан"
Ага в спортлото
Абсолютно упоротая, оторванная от жизни баба. Ну да, это власти Дании виноваты в том, что бедный ее сыночек застрял в Дубае. Не Трамп с Беней, не Иран на худой конец, а датский король и премьер-министр. Всю семью Руне видимо забанили в гугле и они неспособный найти актуальную информацию самостоятельно, ждут пока специально для них откроется круглосуточная датская горячая линия.
Они хотят выехать на военном самолете?
Лол, да его первого собьют ракетой, так как это не стелс и не бомбардировщик слишком высоко пролетающий.
Вам ещё повезло, что вы не эстонцы…))
А почему он восстановление в родной Дании не проводит? Зачем ехать в пустыню где понастроили уродских коробок за нефтяные деньги!..
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Руне о восстановлении после травмы ахилла: «Я вернусь, когда почувствую себя достаточно сильным. Будет ли это через месяц, 2, 3 или 4, я не знаю»
1 марта, 08:20
Руне потренировался на корте спустя 4 месяца после разрыва ахилла
25 февраля, 11:06Видео
Руне о разрыве ахилла: «Мне написал один футболист – у него была такая же травма, и он вернулся через четыре с половиной месяца»
5 февраля, 08:17
Рекомендуем
Главные новости
Индиан-Уэллс (WTA). Векич играет с Валентовой, Винус встретится с Парри, Кенин – с Синяковой, Таунсенд, Крюгер вышли во 2-й круг
вчера, 20:53Live
Рыбакина убрала руку организатора со своей талии на церемонии награждения в Индиан-Уэллс
вчера, 20:51Видео
Бадоса о пятисетовиках у женщин: «Мы к ним готовы. Но люди забывают, что женщинам приходится сталкиваться, например, с гормональными моментами»
вчера, 20:04
Индиан-Уэллс (ATP). Димитров играет с Атманом, Хуркач – с Ковачевичем, Корда встретится с Комесаньей, Берреттини, Фонсека вышли во 2-й круг, Циципас выбыл
вчера, 19:03Live
Александр Бублик: «Чтобы играть на уровне Надаля, Федерера и Джоковича, нужно быть почти инопланетянином»
вчера, 18:45
Каспер Рууд: «Рождение дочери пошло мне на пользу»
вчера, 17:19
Джокович о карьере: «Почему бы не продолжать до тех пор, пока у меня есть азарт и высокий уровень игры?»
вчера, 16:20
Мирра Андреева о собаке: «Мы молимся, чтобы она больше не росла. Она должна была быть ультра-мини»
вчера, 14:35
Александр Бублик: «Хочу попробовать забраться в рейтинге как можно выше»
вчера, 13:09
Де Минаур о том, что они с Болтер трижды выиграли титулы на одной неделе: «Мы подстегиваем друг друга играть хорошо»
вчера, 11:24
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем