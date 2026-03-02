Анеке Руне о том, что Хольгер застрял в Дохе: «Мы хотим уехать, но до сих пор не получили от датских властей никакой информации»

Руне не может вылететь из Дохи из-за закрытия воздушного пространства.

Мама и агент Хольгера Руне раскритиковала власти Дании , обвинив правительство в отсутствии помощи гражданам страны, застрявшим на Ближнем Востоке на фоне военного конфликта.

В настоящее время Руне находится в Дохе, где проходит восстановление в спортивном медицинском центре Aspetar после разрыва ахиллова сухожилия.

«Мы хотим уехать, но до сих пор не получили от датских властей никакой информации. Я разочарована. Либо система просто парализована, либо государство не проявляет должного внимания к своим гражданам. Склоняюсь ко второму варианту.

Почему с нами никто не связывается? Почему не создана круглосуточная горячая линия? Ведется ли вообще какая-то работа – готовится военный самолет для эвакуации датчан или что? Людям необходимо это объяснить, чтобы они не тратили часы на самостоятельные поиски маршрутов, вариантов выезда или аренды автомобилей для пересечения границы», – сказала Анеке Руне в интервью B.T.

Сообщается, что Руне и его команда рассчитывают при первой возможности вылететь в Лос-Анджелес, где у датчанина запланированы спонсорские обязательства перед стартом турнира в Индиан-Уэллс.

