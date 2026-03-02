Феррер о том, кто может навязать борьбу Алькарасу и Синнеру на ТБШ: «Джокович в отдельных матчах остается абсолютно конкурентоспособным»

Феррер: Италия еще много лет будет доминировать в Кубке Дэвиса.

Давид Феррер признался, что победа сборной Италии в Кубке Дэвиса-2025 не стала для него неожиданностью, несмотря на отсутствие лидеров команды.

«Если честно, меня это совсем не удивило. Я прекрасно понимал, что сборная Италии – это не только Синнер и Музетти . Мы играли против Маттео Берреттини , финалиста турнира «Большого шлема» и бывшего игрока топ-10, и Флавио Коболли , парня с очень серьезным потенциалом.

Коболли особенно впечатлил меня тем, как справился с давлением: он сохранял хладнокровие в ключевые моменты и внес огромный вклад в успех своей команды. Италия за счет глубины состава еще много лет будет доминировать в Кубке Дэвиса», – сказал капитан сборной Испании.

Также Феррер высказался о соперничестве лидеров нового поколения – Янника Синнера и Карлоса Алькараса

«На мой взгляд, Карлос и Янник всегда были близко друг к другу по уровню. В последние сезоны видно, как их соперничество подталкивает обоих к постоянному прогрессу.

В Австралии мы также увидели сильное выступление Джоковича – даже в финале против Алькараса. Не стоит забывать, что у него по-прежнему есть энергия и 24 титула «Большого шлема», поэтому неудивительно, что в отдельных матчах он остается абсолютно конкурентоспособным.

Тем не менее я не вижу [других] теннисистов, способных побеждать Синнера и Алькараса на «Шлемах». Они сильнейшие, особенно когда дело доходит до важных моментов. После Australian Open уверенность Карлоса выросла, но мы знаем, что в Индиан-Уэллс и Майами Синнер способен играть очень здорово. Сказать, кто из них будет сильнее, очень тяжело – как это было в случае с Новаком, Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером ».