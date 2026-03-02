Грикспор о пропуске «Мастерсов» в Индиан-Уэллс и Майами: «Очень жаль, но так обстоят дела»

Грикспор поделился подробностями травмы, из-за которой снялся с финала в Дубае.

25-я ракетка мира Тэллон Грикспор высказался о травме, из-за которой снялся с финала турнира в Дубае против Даниила Медведева .

«[В пятницу] вечером я провел много времени с физио и доктором, и все прошло на удивление хорошо. Поэтому мне показалось, что травма не слишком серьезная. Наверное, сыграли роль адреналин и обезболивающие. Я сделал все возможное на тот момент, ночью выспался, но с утра почувствовал себя плохо – хотя отчасти этого ждал. Я поехал в больницу и прошел обследование, которое выявило надрыв приводящей мышцы. К сожалению, я получил эту травму при счете 5:5 в первом сете полуфинала.

Мне пришлось принять сложное решение сняться с финала и следующих турниров. Очень жаль, но так обстоят дела. Теперь брошу все силы на восстановление, чтобы как можно быстрее вернуться на корт», – сказал Грикспор на пресс-конференции.

