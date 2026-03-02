  • Спортс
Рейтинг ATP. Коболли дебютировал в топ-15, Рублев прибавил одну строчку, Циципас выпал из топ-40

Опубликован обновленный рейтинг ATP.

Чемпион турнира в Акапулько Флавио Коболли дебютировал в топ-15.

Андрей Рублев дошел до полуфинала пятисотника в Дубае и поднялся на 17-ю строчку, Стефанос Циципас не защитил прошлогодний титул и выпал из топ-40.

PIF ATP Rankings

Положение на 2 марта 2026

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Карлос Алькарас (Испания) 13550
2 (2) Янник Синнер (Италия) 10400
3 (3) Новак Джокович (Сербия) 5280
4 (4) Александр Зверев (Германия) 4555
5 (5) Лоренцо Музетти (Италия) 4405
6 (6) Алекс де Минаур (Австралия) 4250
7 (7) Тэйлор Фриц (США) 4220
8 (9) Бен Шелтон (США) 4010
9 (8) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3950
10 (10) Александр Бублик (Казахстан) 3405
11 (11) Даниил Медведев (Россия) 3360
12 (13) Якуб Меньшик (Чехия) 2650
15 (20) Флавио Коболли (Италия) 2480
16 (16) Карен Хачанов (Россия) 2450
17 (18) Андрей Рублев (Россия) 2400
22 (28) Фрэнсис Тиафу (США) 1870
43 (30) Стефанос Циципас (Греция) 1085
50 (32) Томаш Махач (Чехия) 1010
52 (63) Теренс Атман (Франция) 958
58 (84) Миомир Кецманович (Сербия) 875
65 (81) Янник Ганфманн (Германия) 835
92 (99) Стэн Вавринка (Швейцария) 649
94 (110) Маттиа Беллуччи (Италия) 640
Зверева могут пребрать легко, если не прибавит. Медведев обгонит бублика уже после следующего турнира, если доберется)
Зверева могут пребрать легко, если не прибавит. Медведев обгонит бублика уже после следующего турнира, если доберется)
Меду в ИУ пф защищать так что если только после Майами
Зверева могут пребрать легко, если не прибавит. Медведев обгонит бублика уже после следующего турнира, если доберется)
Вряд ли обгонит. Медведеву 400 очков защищать в ИУ. Бублику 100.

Вот после ИУ Даниилу нечего защищать аж до азиатской серии осенью. Ну только финал Галле на траве ещë.
