Рейтинг ATP. Коболли дебютировал в топ-15, Рублев прибавил одну строчку, Циципас выпал из топ-40
Опубликован обновленный рейтинг ATP.
Чемпион турнира в Акапулько Флавио Коболли дебютировал в топ-15.
Андрей Рублев дошел до полуфинала пятисотника в Дубае и поднялся на 17-ю строчку, Стефанос Циципас не защитил прошлогодний титул и выпал из топ-40.
Положение на 2 марта 2026
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Карлос Алькарас (Испания)
|13550
|2 (2)
|Янник Синнер (Италия)
|10400
|3 (3)
|Новак Джокович (Сербия)
|5280
|4 (4)
|Александр Зверев (Германия)
|4555
|5 (5)
|Лоренцо Музетти (Италия)
|4405
|6 (6)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|4250
|7 (7)
|Тэйлор Фриц (США)
|4220
|8 (9)
|Бен Шелтон (США)
|4010
|9 (8)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3950
|10 (10)
|Александр Бублик (Казахстан)
|3405
|11 (11)
|Даниил Медведев (Россия)
|3360
|12 (13)
|Якуб Меньшик (Чехия)
|2650
|15 (20)
|Флавио Коболли (Италия)
|2480
|16 (16)
|Карен Хачанов (Россия)
|2450
|17 (18)
|Андрей Рублев (Россия)
|2400
|22 (28)
|Фрэнсис Тиафу (США)
|1870
|43 (30)
|Стефанос Циципас (Греция)
|1085
|50 (32)
|Томаш Махач (Чехия)
|1010
|52 (63)
|Теренс Атман (Франция)
|958
|58 (84)
|Миомир Кецманович (Сербия)
|875
|65 (81)
|Янник Ганфманн (Германия)
|835
|92 (99)
|Стэн Вавринка (Швейцария)
|649
|94 (110)
|Маттиа Беллуччи (Италия)
|640
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Вот после ИУ Даниилу нечего защищать аж до азиатской серии осенью. Ну только финал Галле на траве ещë.