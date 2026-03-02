Рейтинг ATP. Коболли дебютировал в топ-15, Рублев прибавил одну строчку, Циципас выпал из топ-40

Опубликован обновленный рейтинг ATP.

Чемпион турнира в Акапулько Флавио Коболли дебютировал в топ-15.

Андрей Рублев дошел до полуфинала пятисотника в Дубае и поднялся на 17-ю строчку, Стефанос Циципас не защитил прошлогодний титул и выпал из топ-40.

PIF ATP Rankings

Положение на 2 марта 2026