Букша взяла первый титул на уровне WTA
Кристина Букша победила Магдалену Фрех в финале пятисотника в Мериде. Матч закончился со счетом 6:1, 4:6, 6:4.
Испанка взяла первый трофей на уровне тура. Теперь ее статистика в финалах – 1:1. В октябре 2025-го Букша уступила Виктории Мбоко в решающем матче в Гонконге.
По итогам турнира она дебютировала в топ-40.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Молодец, Кристина! Хороша была на том турнире в Гонконге, дала в финале бой талантливой Мбоко, но всё-таки проиграла. И вот спустя четыре месяца взяла всё-таки первый титул.
Молодец
ЭТО Молдова не хочет её перемонить то)
Очередь за Потаповой и Касаткиной.
