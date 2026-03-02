Букша взяла первый титул на уровне WTA

Кристина Букша победила Магдалену Фрех в финале пятисотника в Мериде. Матч закончился со счетом 6:1, 4:6, 6:4.

Испанка взяла первый трофей на уровне тура. Теперь ее статистика в финалах – 1:1. В октябре 2025-го Букша уступила Виктории Мбоко в решающем матче в Гонконге.

По итогам турнира она дебютировала в топ-40.