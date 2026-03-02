Сантьяго (ATP). Дардери выиграл пятый титул на грунте
В Сантьяго разыграли титул турнира ATP 250.
Лучано Дардери обыграл Янника Ганфманна и взял титул в Сантьяго.
Cетка турнира здесь.
BCI Seguros Chile Open
Сантьяго, Чили
23 февраля – 1 марта 2026
ATP 250
Призовой фонд – 700 045 долларов
Открытые корты, грунт
Финал
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
С приходом мошенника Гауденци вдруг у Италии, у которой обычно было 3-4 игрока в сотне, их стало штук десять