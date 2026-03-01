0

Стернс вышла в финал на уровне тура впервые с мая 2024-го

62-я ракетка мира Пейтон Стернс победила Кимберли Биррелл в полуфинале WTA 250 в Остине. Матч закончился со счетом 6:3, 3:6, 6:2.

Стернс третий раз вышла в финал на уровне тура. Ее статистика на этой стадии – 1:1.

Также для американки это первый финал с мая 2024-го. Тогда она стала чемпионкой турнира в Рабате.

За титул она поборется с Эшлин Крюгер или Тэйлор Таунсенд.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
ATX Open
