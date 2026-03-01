Акапулько (ATP). Финал. Коболли обыграл Тиафу
В Акапулько прошел финал турнира ATP 500.
Флавио Коболли победил Фрэнсиса Тиафу в финале в Акапулько.
Cетка турнира здесь.
Abierto Mexicano Telcel
Акапулько, Мексика
23 февраля – 28 февраля 2026
ATP 500
Призовой фонд – 2 469 450 долларов
Открытые корты, хард
Финал
коллапсный финал
Будет интересно, если коболли перегорит 2-0,а если тиафо захочит шоу ,то будет интереснее
Кецманович чокернул в полуфинале, он интереснее как теннисист Коболи
Загадка для Тьяффо - "Весит груша нельзя скушать"?
Фрэнсис сыграл обычный пассивный матч, как и все предыдущие. Только соперник попался без сильных эмоциональных спадов, вот и результат. Флавио молодец, поздравляю с титулом!
Ах коболли дорогой, с тобой начался хаос и на тебе всё и закончится ,что изменилось теперь ,2 раза тебя закрывал тиафо на 2-0.
привет, как тебе победа Легендовича над Янником в Австралии?
Я не смотрю такое ,а что там слив ?
