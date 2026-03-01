Мерида (WTA). 1/2 финала. Фрех обыграла Чжан Шуай, Паолини выбыла
В Мериде сыграли полуфиналы турнира WTA 500.
Жасмин Паолини проиграла Кристине Букше в полуфинале в Мериде.
Сетка здесь.
Mérida Open Akron
Мерида, Мексика
23 февраля – 1 марта 2026
WTA 500
Призовой фонд – $1 206 446
Открытые корты, хард
Полуфинал
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
9 комментариев
Хех, еле передвигавшийся Домовенок вдруг ожил и чуть было не комбэкнул.)
Что вы хотите от старой женщины
На второй сет включил. Смотрю, Домовенок еле ползает, бьет слабенько/кривенько, чуть ли не полусвечками, задыхается, ножонками не играет. Ну, думаю, пипец вам, фармовые, сегодня на маминых пирожках. Ан нет, в середине второго сета ожила Жасминка, форхенд полетел - правда, не подача - закричала, забегала, глазенки страшные вместе с Сарой сделали. Еле соскочила Кристинка. И, думаю, снадобье-то нынче старинное достали с сундучка, ишо с Серенкиных времен. Оно, видно, не сразу в правильную сторону волшебствует, а опосля.)
Достал уже этот теннис, когда будет, что-то качественное.
