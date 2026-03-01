9

Мерида (WTA). 1/2 финала. Фрех обыграла Чжан Шуай, Паолини выбыла

В Мериде сыграли полуфиналы турнира WTA 500.

Жасмин Паолини проиграла Кристине Букше в полуфинале в Мериде.

Сетка здесь.

Mérida Open Akron

Мерида, Мексика

23 февраля – 1 марта 2026

WTA 500

Призовой фонд – $1 206 446

Открытые корты, хард

Полуфинал

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoКристина Букша
logoWTA
logoМагдалена Фрех
Mérida Open Akron
logoЧжан Шуай
результаты
logoЖасмин Паолини
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хех, еле передвигавшийся Домовенок вдруг ожил и чуть было не комбэкнул.)
Паолини даже эту водокачку, куда никто из серьезных не приехал, не смогла забрать. Это габелла
Ответ z0rg
Паолини даже эту водокачку, куда никто из серьезных не приехал, не смогла забрать. Это габелла
Что вы хотите от старой женщины
Ответ z0rg
Паолини даже эту водокачку, куда никто из серьезных не приехал, не смогла забрать. Это габелла
На второй сет включил. Смотрю, Домовенок еле ползает, бьет слабенько/кривенько, чуть ли не полусвечками, задыхается, ножонками не играет. Ну, думаю, пипец вам, фармовые, сегодня на маминых пирожках. Ан нет, в середине второго сета ожила Жасминка, форхенд полетел - правда, не подача - закричала, забегала, глазенки страшные вместе с Сарой сделали. Еле соскочила Кристинка. И, думаю, снадобье-то нынче старинное достали с сундучка, ишо с Серенкиных времен. Оно, видно, не сразу в правильную сторону волшебствует, а опосля.)
Не по теме, но Октябрева выиграла 30-тысячник https://www.sports.ru/tennis/blogs/3387901.html?prevUrlHash=editDraft#postCreated. Если у новости на тот момент будет меньше двух плюсов, кому не жалко сам пост, расположенный по ссылке плюсаните. Потому что, если меньше двух плюсов он по тегам индексироваться не будет.
Достал уже этот теннис, когда будет, что-то качественное.
