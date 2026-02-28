  • Спортс
Медведев о том, что впервые взял турнир дважды: «Уникальная серия закончилась уникальным образом»

Даниил Медведев: уникальная серия закончилась уникальным образом.

11-я ракетка мира Даниил Медведев поделился эмоциями от победы на турнире в Дубае. Россиянин стал чемпионом после отказа Тэллона Грикспора и впервые взял один турнир дважды.

– 23 титула в твоей системе координат – много, мало или достойно?

– Я бы, наверное, сказал, что много. В моей системе координат это достойно, но вообще это много.

– Все говорят про твою уникальную серию. Она длилась с 2018-го, 22 титула в разных городах. Немного обидно, что такая уникальная серия закончилась нестандартным образом, или так и должно было быть?

– Это необычно. Шансов было мало, что она закончится именно так. Обидно только за то, что я набрал действительно хорошую форму и вчера сыграл сумасшедший матч. В теннисе все может очень быстро поменяться, но сегодня я был готов на 100%. Но опять же, уникальная серия закончилась уникальным образом – это добавляет своего шарма.

Корабль [трофей], надеюсь, тебе по почте отправят? Ты не повезешь?

– Да. В прошлый раз так и получилось. Еще один кубок у меня есть такой – из Лос-Кабос, там очень красивый мяч. Он тоже немножко отвалился. А корабль вообще все, его нет. Поэтому опять уникальная история – именно этот корабль я попробую получить в этот раз целым, – сказал Медведев в интервью BB Tennis.

Медведев взял титул в Дубае – куда летят иранские ракеты в ответ на атаку США и Израиля

