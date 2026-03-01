Сантьяго (ATP). 1/2 финала. Серундоло проиграл Ганфманну, Баес – Дардери

В Сантьяго завершились полуфиналы ATP 250.

Франсиско Серундоло не смог обыграть Янника Ганфманна в полуфинале в Сантьяго.

Cетка турнира здесь .

BCI Seguros Chile Open

Сантьяго, Чили

23 февраля – 1 марта 2026

ATP 250

Призовой фонд – 700 045 долларов

Открытые корты, грунт

Полуфинал