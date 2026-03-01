Сантьяго (ATP). 1/2 финала. Серундоло проиграл Ганфманну, Баес – Дардери
В Сантьяго завершились полуфиналы ATP 250.
Франсиско Серундоло не смог обыграть Янника Ганфманна в полуфинале в Сантьяго.
BCI Seguros Chile Open
Сантьяго, Чили
23 февраля – 1 марта 2026
ATP 250
Призовой фонд – 700 045 долларов
Открытые корты, грунт
Полуфинал
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
7 комментариев
Серундоло дал половину себя в этом матче...
Этот матч был рассчитан изначально на 2сета ,по времени.
Аргентинец выглядел слабым, безвольным, да при этом ещё и старым. Ох уж этот предпенсионный период в мужском теннисе, после 26. С такой игрой - уверенной поступью к топ 50 атп.
Ему пофиг ,он уже вечеринку закатил ,такие бабки поднял сегодня.
Серундоло прикинул и слова циципаса и он поставил на хафмана.
Зачем играть ,лучше на соперника поставить и увеличить призовые ,красавчик.
Франсиско ты лучший.
