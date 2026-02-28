16

Даниил Медведев: «Надеюсь, сегодня откроют воздушное пространство»

11-я ракетка мира Даниил Медведев рассказал, как планирует добраться до Индиан-Уэллс после финала в Дубае.

Из-за военного конфликта на Ближнем Востоке над ОАЭ закрыто воздушное пространство.

– По поводу ситуации в регионе. С утра был вариант, что вообще финала не будет, независимо от того, готов Тэллон [Грикспор] или нет?

– Я, если честно, не знаю. Это вопрос к организаторам. Я делал все как обычно: сон, завтрак, разминка, разминка перед матчем на корте. Нам сказали только перед финалом в паре, что Тэллон сделал тесты и снимается. Поэтому мы готовились к матчу как обычно, и на нас ничего не повлияло.

– Как лететь в Индиан-Уэллс?

– Посмотрим. Надеюсь, сегодня откроют воздушное пространство. Рейс запланирован на завтра. Если не откроют, то буду в Дубае, откроют – полечу в Индиан-Уэллс.

– У тебя изменений в расписании нет?

– Все совершенно стандартно. У меня несколько лет подряд однотипный график. Уже много турниров в своей жизни сыграл и знаю, какие нравятся, а какие нет. Индиан-Уэллс, Майами – это «Мастерсы», поэтому буду играть.

Чувствую себя отлично. В Индиан-Уэллс совершенно другой корт, другие условия, разница во времени 12 часов и так далее, но постараюсь показать максимум, – сказал Медведев в интервью BB Tennis.

Медведев взял титул в Дубае – куда летят иранские ракеты в ответ на атаку США и Израиля

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал BB Tennis
Да, уж, теперь долететь будет проблемой...
Ответ Skip
Да, уж, теперь долететь будет проблемой...
Оман открыт, Сауды открыты, наземная граница из Эмиратов к ним открыта. Спокойно улетит
Ответ Юрий Суетин
Оман открыт, Сауды открыты, наземная граница из Эмиратов к ним открыта. Спокойно улетит
Точно открыты? Им ведь тоже достается. Да и ехать 8-10 часов через пустыню тоже то ещё приключение. + Добавляем пробки,паника, дроны. Что лучше сидеть на месте или отправится в путь 10 часовой через пустыню?
А он оптимист про завтра.
США планируют неделю минимум бомбить.
А уж рейс летящий в США теперь как красная тряпка и для ракет и для камикадзе.
На верблюдах в Оман, там пространство открыто
Ответ BenjaminLinus
На верблюдах в Оман, там пространство открыто
Вроде были новости, что тоже закрыто
Ответ BenjaminLinus
На верблюдах в Оман, там пространство открыто
Нет, закрыто
Учитывая последние новости, пора в Оман)
Что есть у Меда - так это оптимизм :)
Внезапный кайфовый отпуск, бабки есть..
Ответ Glenn Tipton
Внезапный кайфовый отпуск, бабки есть..
В Питере пить. Деньги есть...
Через персидский залив в иран на корабле и оттуда
