Коболли о Димитрове: «Постоянно прошу Григора стать моим тренером, когда он завершит карьеру»

Флавио Коболли: Димитров – один из моих самых любимых игроков в туре.

20-я ракетка мира Флавио Коболли признался, что просит Григора Димитрова стать его тренером.

Итальянец в паре с Димитровым дошел до 1/4 финала на турнире в Акапулько.

«Прекрасно себя чувствую рядом с ним на корте. Играть с Григором – большое удовольствие, он один из моих самых любимых игроков в туре.

Постоянно прошу его стать моим тренером, когда он завершит карьеру. Он очень хороший человек и старается помогать, когда может. Хорошо, что он рядом. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Коболли в интервью на корте.

