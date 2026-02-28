Грикспор пропустит «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Майами (De Telegraaf)
25-я ракетка мира Тэллон Грикспор выбыл на месяц из-за травмы подколенного сухожилия и пропустит «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Майами, пишет De Telegraaf. Ранее нидерландец снялся перед финалом пятисотника в Дубае.
«К сожалению, я получил травму в полуфинале. Сегодня утром поехал в больницу и прошел несколько обследований, которые показали, что все серьезно. Из-за этого я не смогу играть несколько недель», – сказал Грикспор на церемонии награждения.
Турнир в Индиан-Уэллс стартует 4 марта, в Майами – 18 марта.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: telegraaf.nl
Дорого же ему обошелся выход в финал, да и перед Рублевым неудобно получилось, ведь стоячим игрокам Рубль еще никогда не проигрывал )
Это нормально в теннисе, и он не стоял на адреналине..
Сломал такую серию Медведьеву 🤬
А ведь писал, что снимался с матча с Рублем! Нафига ставить Олл ин на 500к??
Всегда так жалко соперника,который мог пройти в финал,если бы сразу отказался игрок травмированный.Такой финал для нас мог бы быть интересным,тогда и победа в нём была бы настоящей!
