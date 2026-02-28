Грикспор пропустит «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Майами (De Telegraaf)

25-я ракетка мира Тэллон Грикспор выбыл на месяц из-за травмы подколенного сухожилия и пропустит «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Майами, пишет De Telegraaf. Ранее нидерландец снялся перед финалом пятисотника в Дубае.

«К сожалению, я получил травму в полуфинале. Сегодня утром поехал в больницу и прошел несколько обследований, которые показали, что все серьезно. Из-за этого я не смогу играть несколько недель», – сказал Грикспор на церемонии награждения.

Турнир в Индиан-Уэллс стартует 4 марта, в Майами – 18 марта.

