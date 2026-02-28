Таунсенд о расставании с тренером: «Это была неприятная ситуация. Я не готова раскрывать подробности того, что произошло»
Таунсенд о прекращении работы с тренером: это была неприятная ситуаци.
Тэйлор Таунсенд не стала отвечать на вопрос, почему рассталась с тренером.
В декабре прошлого года американка прекратила сотрудничество с Джоном Уильямсом, с которым работала с 2021 года. Под его руководством она стала чемпионкой «Уимблдона»-2024 и Australian Open-2025 в паре, а также была первой ракеткой мира.
«Это была неприятная ситуация. Я не готова раскрывать подробности того, что произошло. Расскажу, когда буду готова, но сейчас мне не хочется об этом говорить, особенно во время турнира. Это личное, и я хочу поделиться сама, но в другой момент. Тогда вы все узнаете», – сказала Таунсенд на пресс-конференции.
Теннисисток так бесит календарь, что WTA решила измениться. Какие есть варианты?
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
лучше сказать, что под руководством Синяковой она взяла ТБШ
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем