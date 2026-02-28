Таунсенд о расставании с тренером: «Это была неприятная ситуация. Я не готова раскрывать подробности того, что произошло»

Таунсенд о прекращении работы с тренером: это была неприятная ситуаци.

Тэйлор Таунсенд не стала отвечать на вопрос, почему рассталась с тренером.

В декабре прошлого года американка прекратила сотрудничество с Джоном Уильямсом, с которым работала с 2021 года. Под его руководством она стала чемпионкой «Уимблдона »-2024 и Australian Open -2025 в паре, а также была первой ракеткой мира.

«Это была неприятная ситуация. Я не готова раскрывать подробности того, что произошло. Расскажу, когда буду готова, но сейчас мне не хочется об этом говорить, особенно во время турнира. Это личное, и я хочу поделиться сама, но в другой момент. Тогда вы все узнаете», – сказала Таунсенд на пресс-конференции.

