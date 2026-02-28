Медведеву вручили трофей за победу на ATP 500 в Дубае
Даниилу Медведеву вручили трофей за победу на ATP 500 в Дубае.
Также на церемонии награждения присутствовал финалист Тэллон Грикспор, снявшийся за несколько часов до игры из-за травмы.
Медведев взял титул в Дубае – куда летят иранские ракеты в ответ на атаку США и Израиля
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал BB Tennis
7 комментариев
Поздравления Дане!!
Хейтеры как всегда тихарятся при его успехах! Ждут неудач Даниила ... Даниила с ПОБЕДОЙ!!!
вот ... первый хейтер объявился! Пусть тебе твое пожелание прилетит обраткой в произвольном формате!
Молодец Даня, молодец!
