Даниилу Медведеву вручили трофей за победу на ATP 500 в Дубае.

Также на церемонии награждения присутствовал финалист Тэллон Грикспор , снявшийся за несколько часов до игры из-за травмы.

Медведев взял титул в Дубае – куда летят иранские ракеты в ответ на атаку США и Израиля