Соболенко рассказала, с кем из теннисисток хотела бы поменяться подачей
Первая ракетка мира Арина Соболенко ответила на блиц-опрос для First & Red.
– С кем из теннисисток ты поменялась бы навыком подачи?
– Наверное, с Леной [Рыбакиной], да.
– С кем из теннисисток ты хотела бы познакомится получше?
– Ты же не познакомишься со всеми, чтобы быть лучшими друзьями, поэтому не знаю.
– С кем из теннисисток у тебя всегда получаются тяжелые матчи?
– С Леной, Коко [Гауфф], Игой [Швентек], с Миррой [Андреевой] последние матчи были тяжелыми. Похоже, со всеми. Уже возраст, ребят. Знаете, это непросто.
– С кем из теннисисток ты записала бы подкаст?
– С Бадосой было бы вообще душевно. С молодыми какими-нибудь девчонками, они такие молодцы.
– С кем из легендарных теннисисток прошлого ты хотела бы сыграть?
– Штеффи Граф.
