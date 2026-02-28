1

Соболенко рассказала, с кем из теннисисток хотела бы поменяться подачей

Первая ракетка мира Арина Соболенко ответила на блиц-опрос для First & Red.

– С кем из теннисисток ты поменялась бы навыком подачи?

– Наверное, с Леной [Рыбакиной], да.

– С кем из теннисисток ты хотела бы познакомится получше?

– Ты же не познакомишься со всеми, чтобы быть лучшими друзьями, поэтому не знаю.

– С кем из теннисисток у тебя всегда получаются тяжелые матчи?

– С Леной, Коко [Гауфф], Игой [Швентек], с Миррой [Андреевой] последние матчи были тяжелыми. Похоже, со всеми. Уже возраст, ребят. Знаете, это непросто.

– С кем из теннисисток ты записала бы подкаст?

– С Бадосой было бы вообще душевно. С молодыми какими-нибудь девчонками, они такие молодцы.

– С кем из легендарных теннисисток прошлого ты хотела бы сыграть?

Штеффи Граф.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: телеграм-канал First&Red
