Соболенко рассказала, с кем из теннисисток хотела бы поменяться подачей

Первая ракетка мира Арина Соболенко ответила на блиц-опрос для First & Red.

– С кем из теннисисток ты поменялась бы навыком подачи?

– Наверное, с Леной [Рыбакиной ], да.

– С кем из теннисисток ты хотела бы познакомится получше?

– Ты же не познакомишься со всеми, чтобы быть лучшими друзьями, поэтому не знаю.

– С кем из теннисисток у тебя всегда получаются тяжелые матчи?

– С Леной, Коко [Гауфф ], Игой [Швентек ], с Миррой [Андреевой ] последние матчи были тяжелыми. Похоже, со всеми. Уже возраст, ребят. Знаете, это непросто.

– С кем из теннисисток ты записала бы подкаст?

– С Бадосой было бы вообще душевно. С молодыми какими-нибудь девчонками, они такие молодцы.

– С кем из легендарных теннисисток прошлого ты хотела бы сыграть?

– Штеффи Граф .

Почему Восточная Европа доминирует в женском теннисе?

Наказать Соболенко и Швентек потребовал босс турнира в Дубае. А чего они натворили?