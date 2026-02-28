  • Спортс
Фриц о качестве мячей: «В Делрей-Бич через два гейма они были похожи на воздушные шары»

Тэйлор Фриц: качество мячей значительно упало.

Седьмая ракетка мира Тэйлор Фриц раскритиковал качество мячей в туре.

В этом году на турнире в Индиан-Уэллс будут использовать мячи Dunlop вместо Penn.

«Следующий турнир – Индиан-Уэллс, и, честно говоря, будет очень интересно. Дело в том, что Dunlop в целом медленные. Когда они изнашиваются, становятся еще медленнее, а в последнее время это происходит очень быстро. Я искренне считаю, что качество мячей значительно упало.

На быстрых покрытиях Dunlop работают очень хорошо, а на медленных – ужасно. Раньше такого не было, поэтому считаю, что их нужно менять чаще. Семь или девять геймов – это слишком много. На днях при счете 3:3 в первом сете я смотрел на мяч и думал: «Как мы играем этим в профессиональный теннис?» Это просто смешно.

Например, в Делрей-Бич через два гейма мячи были похожи на воздушные шары. Невозможно сделать виннерс, даже если ударить изо всех сил. Они становятся огромными. Раньше такого не было.

После коронавируса многое изменилось, в том числе и в производстве. В прошлом году я даже получил травму, потому что мне прислали мячи, которые совсем не походили на те, что мы обычно используем. Это были, без преувеличения, худшие мячи, которые я видел в жизни».

Теннисные мячи стали паршивого качества – об этом говорят игроки. Как так вышло?

Даже Фриц, у которого ни с подачей, ни с колотушкой проблем нет и тот говорит, что мячи отстой
