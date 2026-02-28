22

Грикспор снялся с турнира в Дубае из-за травмы перед финалом с Медведевым

Тэллон Грикспор снялся с турнира в Дубае перед финалом. Сегодня он должен был сыграть с 11-й ракеткой мира Даниилом Медведевым.

Вчера во время полуфинала против Андрея Рублева нидерландец испытывал проблемы с бедром, из-за чего брал медицинский перерыв.

Таким образом, россиянин стал чемпионом ATP 500 и выиграл 23-й титул в карьере.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Таки разорвал порочный круг - выиграл Дубай дважды, пусть и не выйдя на корт)
Ответ kyckoba
Таки разорвал порочный круг - выиграл Дубай дважды, пусть и не выйдя на корт)
Да непонятно все-таки, снял он проклятие или нет. Надо выиграть в финале, сыграв, тогда и будет ясно
Ответ kyckoba
Таки разорвал порочный круг - выиграл Дубай дважды, пусть и не выйдя на корт)
Это не считается. Он числится победителем, но не выигрывал финальный матч.
Сбой в матрице )))
Рублев умудрился проиграть травмированному Грикспору??
Ахах, так не считается) так что серия продолжается)
Ответ litmoscow
Ахах, так не считается) так что серия продолжается)
Всм? Победа есть хоть и на снятии, по факту проклятье прервано!
Ответ FilthyFrank
Всм? Победа есть хоть и на снятии, по факту проклятье прервано!
Проклятие будет прервано, если он ещё один турнир дважды выиграет. А тут серединка на половинку)
Может у Медведева начнется новая серия, и он станет выигрывать все турниры по второму разу?
Ответ Михаил1970
Может у Медведева начнется новая серия, и он станет выигрывать все турниры по второму разу?
А новые турниры, наоборот, брать уже не будет)
Ответ Михаил1970
Может у Медведева начнется новая серия, и он станет выигрывать все турниры по второму разу?
Если все соперники начнут сниматься перед финалом, то у Медведева просто не останется другого выбора.
Охреневшая суббота какая-то
С одной стороны да есть два титула на одном турнире .. Но с другой он не сыграл финал и это как бы наполовину. Надо закрыть эту строчку выиграв по настоящему в одном городе два титула.
представьте как сейчас радуется мелкий бес милашка Йе - какой у него теперь простор для ментальной гимнастики будет🤣🤣🤣

ну а всех наших с титулом, с такими сетками можно ещё и крупные турики брать🤣
Все-таки выиграл Дубай дважды, надо же)
Теперь интересно как он оттуда уедет
Так и знал... И зачем Грикспору нужно было убиваться в матче с Рублевым?
Доиграл на уколах, а нога то здоровее не станет.
Как таблетки прекратили действие, так сразу и слег.
Ответ Andy007
Так и знал... И зачем Грикспору нужно было убиваться в матче с Рублевым? Доиграл на уколах, а нога то здоровее не станет. Как таблетки прекратили действие, так сразу и слег.
денежки там приличные заработал зато.
Куча комментариев, ложечки нашлись, а осадочек остался. )) Он не виноват что снялся соперник! Хватит уже!
