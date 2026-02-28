Грикспор снялся с турнира в Дубае из-за травмы перед финалом с Медведевым
Тэллон Грикспор снялся с турнира в Дубае перед финалом. Сегодня он должен был сыграть с 11-й ракеткой мира Даниилом Медведевым.
Вчера во время полуфинала против Андрея Рублева нидерландец испытывал проблемы с бедром, из-за чего брал медицинский перерыв.
Таким образом, россиянин стал чемпионом ATP 500 и выиграл 23-й титул в карьере.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Сбой в матрице )))
ну а всех наших с титулом, с такими сетками можно ещё и крупные турики брать🤣
Теперь интересно как он оттуда уедет
Доиграл на уколах, а нога то здоровее не станет.
Как таблетки прекратили действие, так сразу и слег.