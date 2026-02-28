В Дубае прогремели взрывы из-за конфликта с Ираном – сегодня там должен пройти финал ATP 500 с участием Медведева

В Дубае произошли взрывы, сообщает Reuters. Ранее США и Израиль начали военную операцию против Ирана.

Сегодня в крупнейшем городе ОАЭ должен пройти финал турнира ATP 500, в котором встретятся Даниил Медведев и Тэллон Грикспор . На данный момент организаторы не объявляли о переносе или отмене соревнований.

Как конфликт Ирана и Израиля влияет на спорт