В Дубае прогремели взрывы из-за конфликта с Ираном – сегодня там должен пройти финал ATP 500 с участием Медведева
В Дубае произошли взрывы, сообщает Reuters. Ранее США и Израиль начали военную операцию против Ирана.
Сегодня в крупнейшем городе ОАЭ должен пройти финал турнира ATP 500, в котором встретятся Даниил Медведев и Тэллон Грикспор. На данный момент организаторы не объявляли о переносе или отмене соревнований.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: reuters.com
Готовы даже войну развязать))
И всегда страдает простой народ.
Совочек заставляли сша вторгаться в Чехословакию, Венгрию и Афганистан, будем объективны