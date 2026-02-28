  • Спортс
  В Дубае прогремели взрывы из-за конфликта с Ираном – сегодня там должен пройти финал ATP 500 с участием Медведева
В Дубае прогремели взрывы из-за конфликта с Ираном – сегодня там должен пройти финал ATP 500 с участием Медведева

В Дубае произошли взрывы, сообщает Reuters. Ранее США и Израиль начали военную операцию против Ирана.

Сегодня в крупнейшем городе ОАЭ должен пройти финал турнира ATP 500, в котором встретятся Даниил Медведев и Тэллон Грикспор. На данный момент организаторы не объявляли о переносе или отмене соревнований.

Как конфликт Ирана и Израиля влияет на спорт

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: reuters.com
США и Израиль готовы на все, дабы помешать Медведеву взять один турик два раза за карьеру!
Ответ FilthyFrank
США и Израиль готовы на все, дабы помешать Медведеву взять один турик два раза за карьеру!
Они подумали,что там будет другой Медведев.
Ответ FilthyFrank
США и Израиль готовы на все, дабы помешать Медведеву взять один турик два раза за карьеру!
Это они бомбят Дубай? )
Все против второго титула Медведева))
Готовы даже войну развязать))
Все войны из-за США происходят, они везде поджигают.
И всегда страдает простой народ.
Ответ TennisForever
Все войны из-за США происходят, они везде поджигают. И всегда страдает простой народ.
Народ Ирана сплотился вокруг аятоллы
Ответ TennisForever
Все войны из-за США происходят, они везде поджигают. И всегда страдает простой народ.
Ага
Совочек заставляли сша вторгаться в Чехословакию, Венгрию и Афганистан, будем объективны
А еще прилетело по Бахрейну, Катару и Саудовской Аравии из Ирана. Умеют создавать себе проблемы
Ответ Гранитный камушек в груди
А еще прилетело по Бахрейну, Катару и Саудовской Аравии из Ирана. Умеют создавать себе проблемы
Все эти страны?
А там ещё Рыбакина живёт. Со своими "нервами ". Из-за которых у неё все болезни, чистая психосоматика. Лена, бери своего хахаля и дуй в "ридну Алматушечку". Мы тебя встретим не хуже Миши Шайдорова.
Ответ Оксана Новикова_1116830552
А там ещё Рыбакина живёт. Со своими "нервами ". Из-за которых у неё все болезни, чистая психосоматика. Лена, бери своего хахаля и дуй в "ридну Алматушечку". Мы тебя встретим не хуже Миши Шайдорова.
«В Москве, деточка, в Москве, столи-и-и-и-и-ца! В мое-е-й Москве-е-е-е!»(с)
Ответ Оксана Новикова_1116830552
А там ещё Рыбакина живёт. Со своими "нервами ". Из-за которых у неё все болезни, чистая психосоматика. Лена, бери своего хахаля и дуй в "ридну Алматушечку". Мы тебя встретим не хуже Миши Шайдорова.
предлагаю любителям фигурки запретить что-либо писать на других ветках
Сейчас время спец операций. Постепенно входят в моду и становятся трендом.
Ответ agentkuper
Сейчас время спец операций. Постепенно входят в моду и становятся трендом.
Но почему то нейтральные только наши, и белорусы которые сбоку-припеку вообще в этой ситуации.
Ответ Alekster
Но почему то нейтральные только наши, и белорусы которые сбоку-припеку вообще в этой ситуации.
потому что Россия настолько ничтожна в плане авторитета, что ее не уважают даже близлежащие Казахстаны, Узбекистаны, Грузии и Армении
Медведев сможет отбиваться теннисной ракеткой.
там теперь оттуда еще и не улететь, а скоро Индиан Уэллс
Ну вот парники прямо сейчас на финал выходят
Рекомендуем