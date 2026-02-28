Пегула о том, что она дочь миллиардера: «Я полюбила теннис до того, как начала думать о деньгах и семье»
Пятая ракетка мира Джессика Пегула высказалась о том, что возглавила Совет по архитектуре, который займется пересмотром календаря, обязательств игроков и ключевых принципов организации тура.
«Люди просто просят меня о чем-то, и я, как правило, говорю «да» и почти никогда не отказываюсь. Думаю, в каком-то смысле я довольно спокойная и не испытываю стресс.
Ранее WTA была немного медлительна в принятии некоторых изменений. Создание совета – это сигнал того, что [Валери Камилло] действительно заинтересована, а совет настроен на изменения.
Это как послание: «Мы вас слышим, мы пытаемся изменить ситуацию и сделать это максимально быстро и эффективно». Просто наличие моего имени в составе совета как топ-игрока может помочь».
Также она рассказала, почему начала играть в теннис, будучи дочерью миллиардера.
«Я полюбила теннис с детства, еще до того, как начала думать о деньгах, семье командах или о чем-то подобном. Я хотела стать первой ракеткой мира, когда мне было шесть лет. Это была моя мечта с самого детства – быть первой, играть в туре, выигрывать турниры «Большого шлема». Приятно осознавать, что я продолжаю бороться за это и воплощаю свою мечту в жизнь».
