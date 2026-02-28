Бублик вылетел из Дубая перед началом военной операции США и Израиля: «Вылетели из воздушного пространства Ирана, а там вот так»
Десятая ракетка мира Александр Бублик вылетел из Дубая перед началом военной операции США и Израиля против Ирана.
На данный момент ОАЭ временно закрыли свое воздушное пространство.
«Вылетали из Дубая. Думаю, дай бог долететь спокойно. Вылетели из воздушного пространства Ирана, открываю новости, а там вот так», – написал Бублик в своем телеграм-канале.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: телеграм-канал Бублика
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Повезло. Финал отменят?
Повезло. Финал отменят?
💯процентов
А почему на территории Туркмении значок удара? Там тоже америкосовская база, что ли?
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем