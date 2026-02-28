Даниил Медведев: «Сейчас думаю о том, как вернуться в топ-10 и снова бороться за финалы «Шлемов»

Даниил Медведев: думаю о том, как снова бороться за финалы ТБШ.

Даниил Медведев рассказал, как относится к поражениям в финалах турниров «Большого шлема». Россиянин шесть раз играл в решающих матчах на «Шлемах», став чемпионом на US Open -2021.

– Тяжелые поражения в некоторых финалах «Большого шлема» подрывают вашу уверенность или вы воспринимаете это как часть карьеры?

– Думаю, это зависит от того момента в жизни, когда это происходит. Всего я проиграл пять финалов «Большого шлема». Это уже своего рода опыт (улыбается).

Некоторые поражения, честно говоря, даже придавали уверенности и помогали играть лучше – иногда сразу после этого я выигрывал турниры. Другие были немного сложнее – по разным причинам я воспринимал их тяжелее, возможно, был слишком к себе строг.

Сейчас, если меня попросить, начинаю вспоминать отдельные розыгрыши, моменты, где мог сыграть лучше. В целом я особо о них не думаю. Я их не помню, потому что сосредоточен на том, что сейчас 11-й в мире. Я думаю о том, как вернуться в топ-10 и снова бороться за финалы турниров «Большого шлема».

Если постоянно вспоминать только поражения в финалах, это ни к чему не приведет и вызовет лишние переживания. У меня нет сожалений по поводу карьеры. Вот и все.

Надеюсь, у меня будет еще много финалов, о которых можно будет поговорить. Надеюсь, они закончатся победой, – сказал Медведев на пресс-конференции.

Сегодня в Дубае за 23-й титул в карьере россиянин поборется с Тэллоном Гриксопором .

