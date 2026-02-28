  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Даниил Медведев: «Сейчас думаю о том, как вернуться в топ-10 и снова бороться за финалы «Шлемов»
3

Даниил Медведев: «Сейчас думаю о том, как вернуться в топ-10 и снова бороться за финалы «Шлемов»

Даниил Медведев: думаю о том, как снова бороться за финалы ТБШ.

Даниил Медведев рассказал, как относится к поражениям в финалах турниров «Большого шлема». Россиянин шесть раз играл в решающих матчах на «Шлемах», став чемпионом на US Open-2021.

– Тяжелые поражения в некоторых финалах «Большого шлема» подрывают вашу уверенность или вы воспринимаете это как часть карьеры?

– Думаю, это зависит от того момента в жизни, когда это происходит. Всего я проиграл пять финалов «Большого шлема». Это уже своего рода опыт (улыбается).

Некоторые поражения, честно говоря, даже придавали уверенности и помогали играть лучше – иногда сразу после этого я выигрывал турниры. Другие были немного сложнее – по разным причинам я воспринимал их тяжелее, возможно, был слишком к себе строг.

Сейчас, если меня попросить, начинаю вспоминать отдельные розыгрыши, моменты, где мог сыграть лучше. В целом я особо о них не думаю. Я их не помню, потому что сосредоточен на том, что сейчас 11-й в мире. Я думаю о том, как вернуться в топ-10 и снова бороться за финалы турниров «Большого шлема».

Если постоянно вспоминать только поражения в финалах, это ни к чему не приведет и вызовет лишние переживания. У меня нет сожалений по поводу карьеры. Вот и все.

Надеюсь, у меня будет еще много финалов, о которых можно будет поговорить. Надеюсь, они закончатся победой, – сказал Медведев на пресс-конференции.

Сегодня в Дубае за 23-й титул в карьере россиянин поборется с Тэллоном Гриксопором.

6 финалов Медведева на «Больших шлемах»: блестящий титул US Open, три эпичных поражения

Реформаторская программа Даниила Медведева – радикальная и невозможная

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoДаниил Медведев
logoТэллон Грикспор
logoDubai Duty Free Tennis Championships
logoUS Open
logoATP
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Вернуться в Монте-Карло для начала..
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Медведев о том, в чем за последнее время прибавил сильнее всего: «На турнирах, где я выступал хорошо, была стабильной подача»
3 минуты назад
Турсунов о паузе в тренерской карьере: «Есть очень много интересных игроков, с которыми было бы круто работать, но инициатива должна исходить от игрока»
44 минуты назад
Матчи «Челленджера» в ОАЭ временно остановлены из-за взрывов неподалеку от кортов
сегодня, 11:32
Серена потренировалась с Паркс
сегодня, 11:22Видео
Сегодня день рождения Лоренцо Музетти
сегодня, 10:20
Медведев о скомканной подготовке к «Мастерсу» в Индиан-Уэллс: «Я давно в туре и знаю, что надо делать»
сегодня, 09:39
Серена Уильямс: «Так тяжело чувствовать усталость в ногах. Эти дети…🥵»
сегодня, 08:54
«Задача у каждого – выиграть больше двух-трех матчей подряд». Петрова – о выступлении россиян в Индиан-Уэллс
сегодня, 08:14
Медведев о двух титулах на старте сезона: «Всегда говорил, что мне больше подходят быстрые корты»
сегодня, 07:13
Соболенко завела собаку
сегодня, 06:31Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
вчера, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем