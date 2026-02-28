Серундоло – в ответ на слова Циципаса, что турниры в Южной Америке предлагают меньше денег: «Если они не хотят – пусть не приезжают»

Серундоло о турнирах в Южной Америке: если игроки не хотят – пусть не приезжают.

Франсиско Серундоло прокомментировал отказ игроков выступать на турнирах в Южной Америке.

Ранее Стефанос Циципас заявил, что пропускает южноамериканскую серию , так как организаторы «не делают достойных предложений».

«Если они не хотят сюда приезжать – пусть не приезжают. Те, кто хочет играть на грунте, почувствовать Южную Америку и открыть для себя новые города или попробовать другой стиль тенниса, приедут. Те, кто не хочет, отправятся на Ближний Восток или в Акапулько.

Они могут выбирать. В этом и плюс тенниса – календарь гибкий, за исключением турниров «Большого шлема» и «Мастерсов». Каждый сам решает, какие ATP 500 и 250 играть и где ему комфортнее».

