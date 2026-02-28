Серундоло – в ответ на слова Циципаса, что турниры в Южной Америке предлагают меньше денег: «Если они не хотят – пусть не приезжают»
Серундоло о турнирах в Южной Америке: если игроки не хотят – пусть не приезжают.
Франсиско Серундоло прокомментировал отказ игроков выступать на турнирах в Южной Америке.
Ранее Стефанос Циципас заявил, что пропускает южноамериканскую серию, так как организаторы «не делают достойных предложений».
«Если они не хотят сюда приезжать – пусть не приезжают. Те, кто хочет играть на грунте, почувствовать Южную Америку и открыть для себя новые города или попробовать другой стиль тенниса, приедут. Те, кто не хочет, отправятся на Ближний Восток или в Акапулько.
Они могут выбирать. В этом и плюс тенниса – календарь гибкий, за исключением турниров «Большого шлема» и «Мастерсов». Каждый сам решает, какие ATP 500 и 250 играть и где ему комфортнее».
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: claytenis.com
Серундол только за... собирать такие титулы,он здесь король бол ота без игроков топ 20.
Видимо, Серундоло спросили, что он думает о выкаке ципы. Иначе (по собственной инициативе) комментировать очередной выкукарек греческой посредственности не вижу смысла. Цыпе делают предложения на ровно такие деньги, которых он стоит. А стоит он, будем честны, немного. Когда-то был перспективным, но это уже было почти в другой жизни, сейчас он срочно утвердился в туре в качестве середняка топ100.
Циципас самый сливной игрок ,он знает ,что говорит.
"отправятся на Ближний Восток" - как в воду глядел..
