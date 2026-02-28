  • Спортс
  Рублев о поражении от Грикспора: «Было так много возможностей, и я не смог ими воспользоваться»
Рублев о поражении от Грикспора: «Было так много возможностей, и я не смог ими воспользоваться»

Рублев о поражении от Грикспора: это был его день.

Андрей Рублев поделился эмоциями после поражения от Тэллона Грикспора в полуфинале пятисотника в Дубае – 5:7, 6:7(6). По ходу матча нидерландец испытывал проблемы с бедром, из-за чего брал медицинский перерыв.

«Я был довольно спокоен [во время медицинского тайм-аута], потому что в предыдущем гейме у меня было много возможностей – три брейк-пойнта, которые я не реализовал. Но я думал: «Хорошо, чувствую, что прибавляю, становлюсь ближе к цели, поэтому просто нужно продолжать».

Конечно, это тяжело, потому что у меня было так много возможностей, и я не смог ими воспользоваться. Тэллон чувствовал себя не лучшим образом, но даже в таком состоянии сделал все, что мог. Он начал рисковать, идти на удары, и у него стало проходить буквально все.

Не знаю, сможет ли он сыграть в финале, но это был его день».

Да Андрюша мы сами в шоке
Вчера Даня с Андреем меня сильно удивили, первый с хорошей стороны второй с плохой, просто ужасно Андрей провел отрезок после того как оппонент получил травму
Ответ Ильнар С
Вчера Даня с Андреем меня сильно удивили, первый с хорошей стороны второй с плохой, просто ужасно Андрей провел отрезок после того как оппонент получил травму
Скорее всего,грикспур косил, там вся арена была с России, ему было стыдно сначала выигрывать, но потом он вспомнил, что у него потапова есть и он уже почти наш и выиграл ,может и медведева накрыть спокойно,если он просто будет подавать так ,то у медведя нет шансов.
Не знаю,,смогу ли когда-то выйти в финал, я спокоен и не думаю об этом.
Резюме твоей карьеры
Грикспур был как стена ,подачи летели как с пушки, рублев был такой слабый ,хоть и Грикспура, что-то случилось в спине ,он уничтожил соперника, кстати он закрыл медведева в Дубае ,в 2025 ,1-2 , 1/4,,,и почему сейчас 1,17 на медведева ,непонятно.
Если у грикспура реально была травма он не выйдет или снимется при счёте 1-0 по сетам ,если выйдет, то шансы у него есть .
Рекомендуем