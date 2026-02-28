Рублев о поражении от Грикспора: «Было так много возможностей, и я не смог ими воспользоваться»

Рублев о поражении от Грикспора: это был его день.

Андрей Рублев поделился эмоциями после поражения от Тэллона Грикспора в полуфинале пятисотника в Дубае – 5:7, 6:7(6). По ходу матча нидерландец испытывал проблемы с бедром, из-за чего брал медицинский перерыв.

«Я был довольно спокоен [во время медицинского тайм-аута], потому что в предыдущем гейме у меня было много возможностей – три брейк-пойнта, которые я не реализовал. Но я думал: «Хорошо, чувствую, что прибавляю, становлюсь ближе к цели, поэтому просто нужно продолжать».

Конечно, это тяжело, потому что у меня было так много возможностей, и я не смог ими воспользоваться. Тэллон чувствовал себя не лучшим образом, но даже в таком состоянии сделал все, что мог. Он начал рисковать, идти на удары, и у него стало проходить буквально все.

Не знаю, сможет ли он сыграть в финале, но это был его день».

