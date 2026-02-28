Тиафу отыграл подачу на матч и вышел в финал на харде впервые с 2024-го
28-я ракетка мира Фрэнсис Тиафу победил Брэндона Накашиму в полуфинале пятисотника в Акапулько. Матч закончился со счетом 3:6, 7:6(6), 6:4. Во втором сете при счете 5:6 Тиафу отыграл подачу на матч.
Американец 11-й раз вышел в финал на уровне тура и первый на харде с августа 2024-го. Тогда он уступил Яннику Синнеру в решающем матче «Мастерса» в Цинциннати.
Также он впервые с августа прошлого года одержал победу на соперником из топ-30.
Дальше Тиафу встретится с Флавио Коболли.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
3 комментария
пример Андрею
Коболли ещё этот ,завтра будет пыхтеть, сопеть и чемодан, вокзал ,Рим.
Тиафо реальный счастливчик, смотри не слей завтра, артист.
