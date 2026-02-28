Коболли третий раз вышел в финал пятисотника
20-я ракетка мира Флавио Коболли обыграл Миомира Кецмановича в полуфинале пятисотника в Акапулько – 7:6(5), 3:6, 6:4.
Итальянец вышел в четвертый финал на уровне тура и третий на ATP 500. Его статистика на этой стадии – 2:1.
Кроме того, Коболли стал первым итальянцем, вышедшим в финал турнира в Акапулько.
За титул он поборется с Фрэнсисом Тиафу или Брэндоном Накашимой.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Играл он неплохо, даже приз ему дать надо ,за желание к победе, надо постараться сейчас обыграть клоуна тиафо.
Хоть что-то он сделал, пассажир
Коболли хорошо сыграл. Иногда доставал нереальные мячи, заколачивая при этом виннерсы, отыгрывал брейки эйсами и просто какой-то нереальной самоотдачей. Буду болеть за него в финале.
Коболли хорошо сыграл. Иногда доставал нереальные мячи, заколачивая при этом виннерсы, отыгрывал брейки эйсами и просто какой-то нереальной самоотдачей. Буду болеть за него в финале.
Да финал конечно магический и тиафо везёт и коболли, хоть бы нам повезло один раз
Коболли хорошо сыграл. Иногда доставал нереальные мячи, заколачивая при этом виннерсы, отыгрывал брейки эйсами и просто какой-то нереальной самоотдачей. Буду болеть за него в финале.
Плохо сегодняиграет, за таких пассажиров ,бардак в теннисе
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем