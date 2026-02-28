Коболли третий раз вышел в финал пятисотника

20-я ракетка мира Флавио Коболли обыграл Миомира Кецмановича в полуфинале пятисотника в Акапулько – 7:6(5), 3:6, 6:4.

Итальянец вышел в четвертый финал на уровне тура и третий на ATP 500. Его статистика на этой стадии – 2:1.

Кроме того, Коболли стал первым итальянцем, вышедшим в финал турнира в Акапулько.

За титул он поборется с Фрэнсисом Тиафу или Брэндоном Накашимой .