  • Монфис, Винус, Стивенс, Андрееску получили wild card на турнир в Индиан-Уэллс, Вавринка – нет
15

Стали известны обладатели wild card на турнир в Индиан-Уэллс.

В мужской сетке по приглашению сыграют: 

  • Гаэль Монфис;

  • Майкл Чжэн;

  • Рафаэль Ходар;

  • Мартин Дамм;

  • Захари Свайда.

В женскую сетку wild card получили:

Стэн Вавринка, финалист турнира 2017 года, который проводит последний год в туре, приглашения не получил.

Турнир пройдет с 4 по 15 марта.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт турнира в Индиан-Уэллс
15 комментариев
Может отпустят уже бабушку Венус на покой? Ни одного выигранного матча. 25 лет на нее и так смотрели))) зачем эти конвульсии? Есть впечатление, что она не может найти себя вне тенниса
Ответ Lefty_Abigor
Может отпустят уже бабушку Венус на покой? Ни одного выигранного матча. 25 лет на нее и так смотрели))) зачем эти конвульсии? Есть впечатление, что она не может найти себя вне тенниса
скорее какая то финансовая подоплека. другого объяснения не вижу
Ответ Миша Мишин
скорее какая то финансовая подоплека. другого объяснения не вижу
Да там призовых-то 118к всего, из которых 111 на Австралию приходятся) до которой еще добраться надо) в общем история мутная, правду мы не узнаем))))
Ходар за какие заслуги, думал американцы своему дали, а он вообще испанец
Ответ Никита Волк
Ходар за какие заслуги, думал американцы своему дали, а он вообще испанец
Ходар несколько лет играл за колледж в США. В этом году решил перейти в профи. Поэтому и дали. Не чужой человек. Да и талант имеется.
Ответ Никита Волк
Ходар за какие заслуги, думал американцы своему дали, а он вообще испанец
Лутчще бы стэну дали
Сколько можно уже давать ВК бабке? Она по корту еле ходит 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
амеры своих предпочла, испанца протащили скорее всего из-за каких то договорённостей с агенством
Ответ AFP1
амеры своих предпочла, испанца протащили скорее всего из-за каких то договорённостей с агенством
Ходар несколько лет отбегал за колледж в США. Поэтому и дали WC.
Джен Брэди пытается снова вернуться, может в этот раз получится, все последние годы прошли в травмах
за Рафу Ходара плюс , пацан прогрессирует ежемесячно
остальные туристы и пенсионеры, что у женщин что у мужчин
