Монфис, Винус, Стивенс, Андрееску получили wild card на турнир в Индиан-Уэллс, Вавринка – нет
Монфис получил wild card на турнир в Индиан-Уэллс, Вавринка – нет.
Стали известны обладатели wild card на турнир в Индиан-Уэллс.
В мужской сетке по приглашению сыграют:
Майкл Чжэн;
Рафаэль Ходар;
Мартин Дамм;
Захари Свайда.
В женскую сетку wild card получили:
Дженнифер Брэди;
Лилли Таггер;
Алисия Паркс;
Стэн Вавринка, финалист турнира 2017 года, который проводит последний год в туре, приглашения не получил.
Турнир пройдет с 4 по 15 марта.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт турнира в Индиан-Уэллс
