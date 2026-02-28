Акапулько (ATP). Тиафу и Коболли вышли в финал
В Акапулько прошли полуфиналы турнира ATP 500.
Флавио Коболли обыграл Миомира Кецмановича в полуфинале турнира в Акапулько.
Cетка турнира здесь.
Abierto Mexicano Telcel
Акапулько, Мексика
23 февраля – 28 февраля 2026
ATP 500
Призовой фонд – 2 469 450 долларов
Открытые корты, хард
1/2 финала
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Чето итальянец видимо сожрал после ухода в подтрибунку перед 3 сетом. То, как он вытащил все мячи не ошибаясь почти - за гранью разумного.
Чето итальянец видимо сожрал после ухода в подтрибунку перед 3 сетом. То, как он вытащил все мячи не ошибаясь почти - за гранью разумного.
Сходил по большому и стал легче.
Сходил по большому и стал легче.
Что-то из личного опыта?
Японский чокер
Тьафо молодец ,китаец в Китай.
Бабки уже были в кармане ,но теперь их нет ,пускай китаец проиграет с позором.
Глупый китаец ,пока тиафо тянул время, мог 100 раз восстановить силы.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем