Мерида (WTA). Паолини победила Болтер, Фрех вышла в 1/2 финала, Сенмез выбыла
В Мериде прошли четвертьфиналы турнира WTA 500.
Жасмин Паолини обыграла Кэти Болтер за выход в полуфинал в Мериде.
Сетка здесь.
Mérida Open Akron
Мерида, Мексика
23 февраля – 1 марта 2026
WTA 500
Призовой фонд – $1 206 446
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
Виктория Хименес Касинцева по итогам турнира дебютирует в Топ-100.
