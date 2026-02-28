Остин (WTA). Таунсенд, Крюгер вышли в 1/2 финала, Селехметьева, Томлянович выбыли
В Остине прошли четвертьфиналы турнира WTA 250.
Оксана Селехметьева уступила Пейтон Стернс в четвертьфинале турнира в Остине.
ATX Open
Остин, США
23 февраля – 1 марта 2026
WTA 250
Призовой фонд – 283 347 долларов
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Молодец Оксана. взяла второй сет 7:5
