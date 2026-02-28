Сантьяго (ATP). Серундоло разгромил Наву, Баес, Ганфманн вышли в 1/2 финала
В Сантьяго прошли четвертьфиналы турнира ATP 250.
Франсиско Серундоло победил Эмилио Наву в четвертьфинале в Сантьяго.
Cетка турнира здесь.
BCI Seguros Chile Open
Сантьяго, Чили
23 февраля – 1 марта 2026
ATP 250
Призовой фонд – 700 045 долларов
Открытые корты, грунт
Четвертьфинал
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
1 комментарий
