Даниил Медведев: «В карьере были моменты, когда чувствовал, что готов лучше»

11-я ракетка мира Даниил Медведев поделился эмоциями после победы над Дженсоном Бруксби в четвертьфинале ATP 500 в Дубае – 6:2, 6:1.

«Чувствовал себя отлично. Понимаю, что у него, возможно, были проблемы с плечом или локтем, точно не знаю, но первая подача у него не шла. Он все равно продолжал играть и хорошо принимал. Дженсон настоящий боец. Я доволен своей игрой и с нетерпением жду полуфинала».

Также Медведев высказался об уровне подготовки на данном этапе карьеры.

«В карьере были моменты, когда чувствовал, что готов лучше. Забавно, что тогда у меня было меньше опыта. Как говорят: «Новичкам везет». У меня было именно так. Все было новым. Я просто действовал по ощущениям, ни о чем не думал. Сейчас в голове много мыслей – иногда они помогают, а иногда их нужно отпустить, чтобы лучше выступать.

Я знаю, что могу играть стабильно. В конце прошлого года у меня это хорошо получалось, и сейчас я стараюсь вернуться на этот уровень. Турнир пока проходит отлично».

