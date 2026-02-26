Винус на вопрос, планируется ли воссоединение сестер Уильямс: «Посмотрим, сможет ли Серена поработать и набрать форму»

Винус об игре в паре с Сереной: посмотрим, сможет ли она набрать форму.

Семикратная чемпионка «Больших шлемов» Винус Уильямс ответила, планирует ли она снова сыграть с сестрой в паре.

22 февраля Серена завершила шестимесячный период повторного включения в антидопинговую программу и может участвовать на турнирах.

– Будет ли воссоединение сестер Уильямс? Может быть, вы где-то сыграете в паре? Думаю, этого хочет весь мир.

– Было бы здорово, правда? Но я ни разу не видела, чтобы она тренировалась.

– Но были видео...

– Я не знаю, где именно она занимается (смеется). А чтобы вернуться, нужно выходить на корт. Посмотрим, сможет ли она поработать и набрать форму.

Конечно, играть ради удовольствия и для поддержания формы – это приятно. Но это [профессиональный спорт] совсем другое. На это уходит огромное количество часов подготовки, так что посмотрим, что будет дальше.

