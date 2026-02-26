Оже-Альяссим выиграл 11 из 12 последних матчей и встретится с Медведевым

Восьмая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим победил Иржи Лехечку в четвертьфинале турнира в Дубае. Матч закончился со счетом 6:3, 7:6(2).

Канадец выиграл 11 из 12 последних матчей. Со старта турнира в Монпелье он проиграл только Алексу де Минауру в финале пятисотника в Роттердаме.

Оже-Альяссим вышел в 42-й полуфинал на уровне ATP и второй в Дубае.

Дальше он поборется с Даниилом Медведевым . Россиянин ведет в личке – 7:2, на харде – 7:1.