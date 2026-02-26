Второй год подряд на турнире в Акапулько 4 первых сеяных выбыли раньше 1/4 финала
Алекс де Минаур (2) и Каспер Рууд (3) проиграли на старте турнира в Акапулько, Александр Зверев (1) и Алехандро Давидович-Фокина (4) уступили во втором круге.
Таким образом, второй год подряд на пятисотнике в Акапулько четыре первых сеяных вылетели раньше 1/4 финала. В прошлом году раньше четвертьфинала выбыли Зверев, Рууд, Томми Пол и Хольгер Руне.
В целом это третий подобный случай в истории турнира и 12-й на уровне ATP 500.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @TennisMyLife68
Подальше от Мексики решили уехать))
