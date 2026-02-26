  • Спортс
  Тренер Дрэйпера: «Джек – один из немногих игроков, кто может бросить вызов Синнеру и Алькарасу»
10

Дельгадо о Дрэйпере: победа на турнире «Большого шлема» – вполне реальная цель.

Джейми Дельгадо считает, что 15-я ракетка мира Джек Дрэйпер способен составить конкуренцию Яннику Синнеру и Карлосу Алькарасу.

«Я в полном восторге. Он один из самых перспективных игроков мирового тенниса и один из немногих, кто может бросить вызов Яннику и Карлосу. Он отличный парень, невероятно честный и очень скромный. Джек говорит прямо, поэтому с ним легко, и мне это очень нравится.

На турнирах вроде Индиан-Уэллс он может мощно подавать, агрессивно играть с задней линии и физически с ними тягаться. Эти парни стабильно добиваются успеха в последние годы и подтверждают это титулами, но у Джека есть все необходимое, чтобы с ними конкурировать.

Это может быть Джек. Почему бы и нет? И я, и он именно так видим ситуацию. Никогда не знаешь, кто именно окажется на вершине, но нет никаких причин, почему он не может быть в числе лучших. Думаю, Джек уже показал достаточно, чтобы люди так считали.

Карлоса он уже обыгрывал, Янника – пока нет. Ментальный аспект здесь крайне важен.  Такие результаты дают уверенность, что он способен побеждать этих игроков в важных матчах.

Я всегда придерживался такого подхода с теннисистами, которых тренировал, – стремиться к тому, чего у них еще нет. Это не всегда легко, когда работаешь с топ-игроками, но победа на турнире «Большого шлема» – вполне реальная цель».

Кто будет рушить доминирование Алькараса и Синнера

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: skysports.com
10 комментариев
Когда Джек потеряет 1000 очков за ИУ, он опустится в конец 3 десятка и сетки станут посложнее. Пусть сначала целиком сезон без серьезных травм отыграет, хотя бы в топ-15 закрепится, а потом можно будет рассуждать, кому он конкурент. У него в 24 один мастерс в период дисквала первой ракетки и пиковая строчка четвертая. Руне пока и то больше конкурент Синкарасу, а разговоров, как будто у него несколько шлемов, и равные лички с обоими.
К слову у многих перспективных вообще нет побед на мастерсах
Музетти если только в голову приходит. Остальные либо слишком молодые пока (Тьен, Фонсека), либо не такие уж и перспективные (Оже, Де Минор). У Фрица, Руне, Меншика есть победы на мастерсах. Не, думаю никто из нынешних игроков Синкарасу даже в перспективе не конкурент, ну может 3-4 шлема максимум зацепят за ближайшие 5 лет, либо пиканув на отдельном турнире как Вавринка, либо травма одного + плохая игра другого, что-то такое. А дальше ждем парня, которому сейчас лет 12-13.
"но нет никаких причин, почему он не может быть в числе лучших"
Ага, особенно когда по полгода выпадает
Пока похож на Дель Потро на минималках
Пока Джек может бросить вызов только себе, сначала надо покончить с травмами, которых у него с избытком, а уже потом Синнер и Алькарас его будут ждать))))
Бросить то он сможет, поймает ли ответку..
Я только ЗА, нам нужен такой красавчик в топе! Заявляю со всем возможным сексизмом :)
ну если выбирать между Дрейпером и Фонсекой, то да, у Дрейпера шансов больше ))
но их все равно близко к нулю. Ему нечем брать синкараса
