Тренер Дрэйпера: «Джек – один из немногих игроков, кто может бросить вызов Синнеру и Алькарасу»

Дельгадо о Дрэйпере: победа на турнире «Большого шлема» – вполне реальная цель.

Джейми Дельгадо считает, что 15-я ракетка мира Джек Дрэйпер способен составить конкуренцию Яннику Синнеру и Карлосу Алькарасу .

«Я в полном восторге. Он один из самых перспективных игроков мирового тенниса и один из немногих, кто может бросить вызов Яннику и Карлосу. Он отличный парень, невероятно честный и очень скромный. Джек говорит прямо, поэтому с ним легко, и мне это очень нравится.

На турнирах вроде Индиан-Уэллс он может мощно подавать, агрессивно играть с задней линии и физически с ними тягаться. Эти парни стабильно добиваются успеха в последние годы и подтверждают это титулами, но у Джека есть все необходимое, чтобы с ними конкурировать.

Это может быть Джек. Почему бы и нет? И я, и он именно так видим ситуацию. Никогда не знаешь, кто именно окажется на вершине, но нет никаких причин, почему он не может быть в числе лучших. Думаю, Джек уже показал достаточно, чтобы люди так считали.

Карлоса он уже обыгрывал, Янника – пока нет. Ментальный аспект здесь крайне важен. Такие результаты дают уверенность, что он способен побеждать этих игроков в важных матчах.

Я всегда придерживался такого подхода с теннисистами, которых тренировал, – стремиться к тому, чего у них еще нет. Это не всегда легко, когда работаешь с топ-игроками, но победа на турнире «Большого шлема» – вполне реальная цель».

