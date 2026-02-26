Медведев вышел в 64-й полуфинал на уровне тура
11-я ракетка мира Даниил Медведев обыграл Дженсона Бруксби в четвертьфинале пятисотника в Дубае – 6:2, 6:1. Матч продолжался 55 минут.
Россиянин вышел в 64-й полуфинал на уровне тура и 53-й на харде – второй показатель среди действующих игроков после Новака Джоковича (128).
Кроме того, для Медведева это второй полуфинал в этом сезоне. В январе он стал чемпионом турнира в Брисбене.
Дальше Медведев встретится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим – Иржи Лехечка.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хороший был бы финал, между Медведевым и Рублевым.
Даню с победой над Бруксби! Молодец - хорошо играл и вышел в полуфинал.)
И Мед ближе к возвращению в топ-тен, если еще и возьмет здесь, а "Ожелясим" соответственно не защитится здесь.)
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем