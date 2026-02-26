Медведев вышел в 64-й полуфинал на уровне тура

11-я ракетка мира Даниил Медведев обыграл Дженсона Бруксби в четвертьфинале пятисотника в Дубае – 6:2, 6:1. Матч продолжался 55 минут.

Россиянин вышел в 64-й полуфинал на уровне тура и 53-й на харде – второй показатель среди действующих игроков после Новака Джоковича (128).

Кроме того, для Медведева это второй полуфинал в этом сезоне. В январе он стал чемпионом турнира в Брисбене.

Дальше Медведев встретится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим – Иржи Лехечка .